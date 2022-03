HINDI TOTOO: Recording ng meeting ng kampo ni Robredo para sa vote buying

Buod

Ang sabi-sabi: May recording ng isang meeting kung saan pinaplano ng kampo ni Bise Presidente Leni Robredo ang pamimili ng boto.

May recording ng isang meeting kung saan pinaplano ng kampo ni Bise Presidente Leni Robredo ang pamimili ng boto. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Putol ang bidyo na nagpapalabas na nagpaplanong mamili ng boto ang kampo ni Robredo. Makikita sa buong bidyo na ang pagpupulong ay para sa kampo ni presidential candidate Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Putol ang bidyo na nagpapalabas na nagpaplanong mamili ng boto ang kampo ni Robredo. Makikita sa buong bidyo na ang pagpupulong ay para sa kampo ni presidential candidate Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. Bakit kailangan i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 9,100 na reaksiyon, 3,600 komento, 17,000 shares, at 142,000 views ang post sa Facebook.

Mga detalye

Isang post noong Marso 4 ng Facebook user “Pitt Gallardo” ang nagpapakita ng isang bidyo ng pagpupulong umano ng kampo ni Bise Presidente Leni Robredo para pagplanuhan ang pamimili ng boto.

Ang bidyo ay may haba na 3:04 minuto kung saan maririnig ang boses ng isang lalaki na nagbibigay ng utos para masagawa ng maayos ang pamimili ng boto.

Sa simula ng bidyo, maririnig ang linyang, “Kayo lamang po ay tumahimik at ’wag ’nyo munang sasabihin…. ’Yun po ay kung sino po ’yung maaabutan ay ’yon, hindi ko po alam kung magkano at kung kailan.”



Sinabi rin ng lalaki sa bidyo na kailangang makabuo ang mga barangay coordinator ng 20 hanggang 30 katao na tinatawag na “core group” na manghihikayat ng tig-10 tao bawat isa para makabuo ng 300 na katao bawat barangay upang makakuha ng 24 milyon na boto sa buong bansa.

Bilin pa ng lalaki sa bidyo, huwag ipakalat ang impormasyon dahil ito ay mula sa kanilang pamunuan.

Nakapatong sa bidyo ang larawan ni Robredo at isang linya na nagsasabing, “Pakinggan ang audio recording. Ipakalat natin ito!”

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Putol ang bidyo na ipinakita sa post. Maririnig ang eksaktong sinabi ng lalaki sa sabi-sabi mula 0:10 hanggang 3:08 timestamp ng buong bidyo na may habang 5 minuto. Matapos ang bahagi na ipinakita sa post, sinabi ng lalaki na ang kanilang pagpupulong ay para maipanalo ang presidential candidate na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Sinabi ng lalaki sa 4:06 timestamp ng buong bidyo ang linyang, “Ang importante po, maipanalo natin ang boto ni BBM.”



Hinikayat rin ng lalaki sa katapusan ng bidyo na magsuot ng pula ang mga botanteng sumusuporta kay Marcos sa darating na halalan sa Mayo 9.

Ang anak ng diktador na si Marcos ay tumatakbong sa eleksiyon sa darating na Mayo. Si Marcos ang nangunguna sa pinakahuling presidential survey ng Pulse Asia na inilabas nitong Marso 14 sa kabila ng isyu ng pamimigay ng pera sa ilang rally ng UniTeam tandem ni Marcos at kaniyang running mate na si Davao City Mayor Sara Duterte.

Kinumpirma naman ng Bureau of Internal Revenue at Presidential Commission on Good Government na kasalukyan nilang sinisingil ang estate tax ng pamilya Marcos na nagkakahalaga ng P23 bilyon noong binaba ang ruling noong 1997. Tinatayang aabot pa ng P203 bilyon ang nasabing estate tax kung ito ay ia-adjust para sa inflation. – Lorenz Pasion/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.