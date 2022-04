HINDI TOTOO: Ipinagkatiwala ng mga Lopez ang Meralco kay Ferdinand Marcos

Buod

Ang sabi-sabi: Ang Meralco, na pagmamay-ari ng mga Lopez, ay ipinagkatiwala sa yumaong diktador na si Ferdinand Marcos Sr.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Napilitan si Eugenio Lopez Sr. na ibenta ang Meralco sa ilalim ng diktadurang Marcos kapalit ng kalayaan ng kaniyang anak na si Eugenio “Geny” Lopez Jr.

Napilitan si Eugenio Lopez Sr. na ibenta ang Meralco sa ilalim ng diktadurang Marcos kapalit ng kalayaan ng kaniyang anak na si Eugenio “Geny” Lopez Jr. Bakit kailangang i-fact-check: Sa kasalukuyan, umabot na sa 6.5 milyong views, 104,000 na reaksiyon, at 16,000 na komento ang ipinapakalat na kasinungalingan ng Aga Anchenta vlog.

Mga detalye

Sa isang bidyong pinamagatang “Bakit nga ba wala ito sa aklat ng kasaysayan?” na umabot na sa 6.2 milyong views sa Facebook nang isulat ang fact check na ito, iginiit ng Aga Ancheta vlog na “ipinagkatiwala” noon ng pamilya Lopez ang Meralco, ang pangunahing distributor ng kuryente sa bansa, sa yumaong diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Ayon sa bidyo, ang “pagkalugi” ng Meralco ang sanhi nito.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Sa isang artikulong isinulat noong 2002, itinulad ni Oscar Lopez, dating tagapangulo ng Lopez Group of Companies, sa “kidnap-for-ransom” ang nangyaring paglipat ng Meralco sa administrasyong Marcos.

Aniya, ibinenta ng amang si Eugenio Lopez Sr. ang Meralco kapalit ng kalayaan ng anak na si Eugenio “Geny” Lopez Jr. Napilitan si Lopez Sr. na tanggapin ang “P10,000” na downpayment para sa kabuuang halagang P150,000,000 ng nasabing distributor ng kuryente.

Idinetalye rin sa artikulong nailathala ng Cambridge University Press ang ginawang pagpiit ni Marcos kay Lopez Jr. dahil umano sa pagkakasangkot ng huli sa “assassination plot” laban sa presidente.

Ibinenta ni Lopez Sr. ang Meralco sa Meralco Foundation Inc., na inorganisa ng nakababatang kapatid ni Imelda Marcos na si Benjamin “Kokoy” Romualdez, dahil sa pangako ng yumaong diktador na palalayain nito ang kanyang anak kapalit ng pinakamalaking distributor ng kuryente sa bansa.

Sa kabila ng pagsamsam ng Marcos sa Meralco at sa iba pang ari-arian ng mga Lopez, kagaya ng The Manila Chronicle at ABS-CBN, napako ang pangako ng diktador na palayain si Lopez Jr. – Rochel Ellen Bernido/Rappler.com

