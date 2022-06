HINDI TOTOO: Pinagmumura ng netizens si Alan Peter Cayetano

Buod

Ang sabi-sabi: Pinagmumura ng mga tao ang bagong halal na senador na si Alan Peter Cayetano dahil hindi umano ito namansin ng tao sa isang mall.

Pinagmumura ng mga tao ang bagong halal na senador na si Alan Peter Cayetano dahil hindi umano ito namansin ng tao sa isang mall. Marka: HINDI TOTOO

Ang katotohanan: Hindi minura ng lalaki sa video si Cayetano. Pabiro lamang na kinulit ng lalaki sa video si Cayetano tungkol sa P10,000 na ayuda na nais isulong ng mambabatas.

Hindi minura ng lalaki sa video si Cayetano. Pabiro lamang na kinulit ng lalaki sa video si Cayetano tungkol sa P10,000 na ayuda na nais isulong ng mambabatas. Bakit kailangang i-fact-check: Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang mahigit 938 na reaksiyon, 314 komento, at 14,746 views ang post na nagpapakalat ng kasinungalingang ito sa YouTube.

Mga detalye

Isang post noong Hunyo 24 ng YouTube channel Showbiz Fanaticz ang nagsasabi na pinagmumura ng mga tao ang bagong halal na senador na si Alan Peter Cayetano sa isang mall dahil hindi ito namansin.

Ang post ay pinamagatang, “Viral! Sen. Cayetano, Pinagmumura Ng Netizens Matapos Dedmahin Ang Mga Pinangakuan Ng 10k| Trapo Ka!”

Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang mahigit 938 na reaksiyon, 314 komento, at 14,746 views ang post na nagpapakalat ng kasinungalingang ito sa YouTube.

Hindi totoo na pinagmumura si Cayetano.

Makikita sa orihinal na video ng Facebook user na si “Kathy De Mesa Maniba” na pabiro lamang na kinulit ng lalaki sa video si Cayetano tungkol sa P10,000 ayuda na isinusulong ng senador.

Tanging ang linyang “Sir, 10k ko sir. Sir 10k” lamang ang maririnig na sinabi ng lalaki sa video.

Matatandaan na noong 2021, nang siya ay kinatawan pa ng Taguig sa mababang kapulungan, isinulong ni Cayetano na mabigyan ng P10,000 na ayuda ang bawat pamilya, ngunit hindi ito isinama sa pinal na bersiyon ng Bayanihan to Arise as One o Bayanihan 3 bill.

Binuo rin ni Cayetano ang proyektong “Sampung Libong Pagasa” noong 2021 kung saan nagbibigay ang senador ng P10,000 para sa mga pamilyang naapektuhan ng pandemya ang pangkabuhayan.



Ilang beses nang na-fact-check ng Rappler ang YouTube channel na pinagmulan ng sabi-sabi. Basahin ang iba pang fact check ng Rappler sa YouTube channel Showbiz Fanaticz:

– Lorenz Pasion/Rappler.com



