FACT CHECK: Di totoo ang ‘P7,000 ayuda’ ng DSWD para sa mahihirap

Ang sabi-sabi: Mamimigay ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) ng P7,000 na ayuda para sa mahihirap.

Marka: HINDI TOTOO

Bakit kailangang i-fact check: Laman ang sabi-sabi ng ilang Facebook page na dala ang pangalan ng DSWD, gaya ng “dswd pantawid program all region2023,” “Dswd 4ps Region X update,” at “DSWD Payout Updates (4PS, MCCT, RCCT, UCT & TCT).” Setyembre 10 nang simulang ikalat ang sabi-sabi. Sa kasalukuyan, umani na ng 416 na share, 71 na komento, at 51 na reaksyon ang ilan sa mga post.

Ayon sa mga post, aprubado na ang pamamahagi ng umano’y P7,000 na ayuda para sa mahihirap.

Ine-enganyo rin ng post na mag-register ang mga interesadong maging benepisyaryo sa umano’y registration link.

Ang katotohanan: Nilinaw ng DSWD sa isang email sa Rappler na peke ang nasabing programa.

“The DSWD has no program that provides Php7,000 cash aid to all poor Filipinos,” sabi ng DSWD. (Ang DSWD ay walang programang namamahagi ng Php7,000 ayuda sa lahat ng mahihirap na Pilipino.)

Peke rin ang mga registration link sa mga post. Nire-redirect nito ang mga user sa mga blog site, hindi sa opisyal na website ng DSWD.

Paglilinaw ng ahensiya, Assistance to Individuals in Crisis (AICS) ang kanilang programang namamahagi ng tulong hindi lamang sa mahihirap, kundi sa lahat ng Pilipinong dumaranas ng krisis. Ang mga sumusunod na tulong ang maaaring makuha sa AICS: medical, burial, transportation, food, education, o financial assistance, depende sa krisis na kinakaharap ng isang indibidwal o ng kanyang pamilya.

Halaga ng tulong: Ayon sa DSWD, iba-iba ang halaga ng tulong na maaaring matanggap ng isang indibidwal depende sa magiging pagsusuring gagawin ng mga social worker sa sitwasyong kinakaharap ng isang indibidwal.

Alinsunod sa Memorandum Circular No. 16, s. 2022 ng DSWD, ang pinakamababang halaga na maaaring matanggap ng isang indibidwal sa ilalaim ng AICS ay P1,000, habang P10,000 naman ang pinakamataas. Para sa mga sitwasyong nangangailangan ng halagang tataas sa P10,000, maaaring matanggap ang tulong sa pamamagitan ng “guarantee letter.”

Maaaring mag-apply ang mga interesadong indibidwal sa mga nakatalagang screening center ng ahensiya.

