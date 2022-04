HINDI TOTOO: Nakalulusot ang mga batang gumagawa ng krimen dahil sa batas na isinulong ni Pangilinan

Sa ilalim ng Republic Act 10630 o An Act Strengthening the Juvenile Justice System in the Philippines, ang batang gumawa ng malubhang krimen ay sasailalim sa involuntary detention sa isang youth detention home o rehabilitation center sa loob ng isang taon o higit pa

Buod

Hindi naparurusahan ang mga batang gumagawa ng malubhang krimen dahil sa Juvenile Justice and Welfare Act na isinulong ni Senador Francis “Kiko” Pangilinan. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Sa ilalim ng Republic Act 10630 o An Act Strengthening the Juvenile Justice System in the Philippines, ang batang gumawa ng malubhang krimen ay sasailalim sa involuntary detention sa isang youth detention home o rehabilitation center sa loob ng isang taon o higit pa.

Sa ilalim ng Republic Act 10630 o An Act Strengthening the Juvenile Justice System in the Philippines, ang batang gumawa ng malubhang krimen ay sasailalim sa involuntary detention sa isang youth detention home o rehabilitation center sa loob ng isang taon o higit pa. Bakit kailangang i-fact check: Bagama’t sinabi ito ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Enero 4 pa, lumabas muli ito sa isang video sa Facebook page ng “Ang Malayang Balita” noong Abril 11. Nang isulat ang fact check na ito, ang video ay nakakuha na ng 6,400,000 na views, 33,000 na reaksiyon, at 3,300 na komento.

Mga detalye

Nitong Abril 11, 2022, inilabas muli ng Facebook page na “Ang Malayang Balita” ang pasaring laban kay Senador Francis “Kiko” Pangilinan na sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang “Talk to the People” noong Enero 4.

“Itong si Pangilinan, talagang hindi niya ginamit ’yung utak niya,” sabi ni Duterte hinggil sa Juvenile Justice and Welfare Act. Aniya, hindi naparurusahan ang mga menor de edad na sangkot sa malubhang krimen.

Dagdag niya, “Eh kung ’yung 15 years old, papasok ka ng bahay, sasaksakin ka, patayin ka, tapos kinuha ’yung pera, pagdating doon sa istasyon, sabihin ng pulis, ‘Report lang. Recorded. Go [wherever] you want.’”

Sabi pa ng Pangulo, ito ang dahilan ng pagtaas ng bilang ng krimen nang 10 beses.

Sinabi rin ni Duterte na huwag iboto si Pangilinan at maging si Senator Richard “Dick” Gordon. “Matagal na ’yan d’yan sa Senado. Tanggalin ninyo ’yan.” Si Pangilinan ay kasalukuyang kumakandidato bilang bise presidente at si Gordon ay bahagi ng senatorial slate ng tambalang Robredo-Pangilinan.

Nang isulat itong fact check, ang video ay mayroon nang 6,400,000 na views, 33,000 na reaksiyon, at 3,300 na komento.

Hindi totoo na naaabsuwelto sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act ang mga batang sangkot sa malubhang krimen. Wala ring pruweba na ito ang nagpapataas ng bilang ng krimen sa bansa.

Ang RA 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 ay inamyendahan noong 2013 sa ilalim ng RA 10630.

Walang kriminal na pananagutan ang mga batang 15 anyos o pababa sa oras ng pagkasala, subalit sasailalim ang mga ito sa intervention program, ayon sa Section 20 ng batas.

Ayon sa Section 20 ng RA 10630, maaaring palayain ang batang 15 taong gulang o pababa na nagkasala, at isailalim ito sa kustodiya ng magulang o tagapangalaga o kamag-anak.

Kung mas ikabubuti ng bata, isasailalim ito sa involuntary detention sa isang youth care facility o “Bahay Pag-asa” na pinamamahalaan ng local government unit or lisensiyado at accredited nongovernment organization sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Ngunit, nakasaad sa Section 20-A ng naturang batas na ang batang higit sa 12 taong gulang hanggang 15 taong gulang ay idedeklarang “neglected child’ sa ilalim ng Presidential Decree No. 603, at sasailalim sa mandatory detainment kung ang krimen na ginawa ay alinman sa mga sumusunod:

Parricide, murder, infanticide, kidnapping, at serious illegal detention kung saan ang biktima ay pinatay o na-rape.

Robbery na may homicide o rape

Destructive arson

Rape

Carnapping kung saan ang nagmamaneho o ang nakasakay ay pinatay o na-rape

Paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002

Sa mga ganitong kaso, ang bata ay idedetene sa Intensive Juvenile Intervention and Support Center youth care facility o “Bahay Pag-asa.”

“Merong parusa sa mga bata, pero ’wag namang ihahalo dito sa mga hardened criminals,” sagot ni Pangilinan sa Rated Korina show sa Youtube noong Pebrero 7, 2022.

Matatandaang pinuna ni Duterte mula pa noong 2017 ang batas na isinulat ni Pangilinan. Sinabi niyang ang mga batang bababa sa 15 taon ay nakakauwi kahit sila’y gumawa ng malubhang krimen katulad ng murder, rape, o robbery. Tinutukoy niya rito ang RA No. 9344 at hindi ang RA 10630. – Beatriz Marie Cruz/Rappler.com

Si Beatriz Marie Cruz ay isang Rappler intern. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor. Basahin ito para sa karagdagang detalye tungkol sa internship program ng Rappler.

