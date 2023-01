FACT CHECK: Walang sinabi sa Palace briefing na kukunin ni Marcos ang laman ng kanilang Swiss accounts

Ang sabi-sabi: Sinabi sa isang press briefing sa Malacañang noong Enero 12, 2023, na kukunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang laman ng Swiss accounts ng kanyang pamilya habang siya ay nasa Switzerland para sa 2023 World Economic Forum (WEF).

Marka: HINDI TOTOO

Bakit kailangan i-fact-check: Ang YouTube video na naglalaman ng sabi-sabi ay mayroong 45,894 views nang isulat ang fact check na ito.

Tugon ng Palasyo: Walang sinabi ang Palasyo na kukunin ni Pangulong Marcos ang laman ng kanilang Swiss accounts sa nasabing press briefing. Sa katunayan, ipinaliwanag ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Carlos Sorreta sa nasabing briefing kung bakit malabo itong mangyari.

Ayon kay Sorreta, mayroong framework for legal cooperation ang Switzerland at Pilipinas para sa mga isyung gaya ng Swiss accounts ng pamilyang Marcos. Paliwanag ni Sorreta, ito ay mekanismong bubuhayin sa pagitan ng dalawang bansa kung mayroong gagawin sa mga Swiss account.

Ayon kay Sorreta, ang mga mekanismong ito ay hindi binuhay ng gobyerno ng Switzerland para sa pagbisita ni Marcos para sa WEF.

“Mayroon po tayong malinaw na framework for legal cooperation with Switzerland. Nag-negotiate po tayo ng mga agreement for cooperation over legal matters…matters that may relate to the issue you are referring to, and none of those mechanisms have been triggered by the Swiss government of anything. So no, we don’t expect, I don’t think it’s an issue,” sabi ni Sorreta.

Dagdag pa ni Sorreta, walang balita tungkol sa nasabing isyu at malalaman nila kung mayroon mang mangyayari na kahit anong konektado rito.

“If ever there was something like that we would know about it but there’s none,” sabi ni Sorreta.

Tila mga sirang plaka: Mula nang imbitahin si Marcos upang dumalo sa 2023 WEF noong Nobyembre 2022, ilang mga sabi-sabi na ang kumalat tungkol sa mga Swiss account ng pamilyang Marcos.

Ilan sa mga ito ay na-fact-check na ng Rappler, gaya ng mga sabi-sabi tungkol sa mga reserbang ginto umano ng mga Marcos na nakatago sa Switzerland at kung gaano karaming ginto umano ang itinago nila sa bansang ito.

Ngayong Malacañang na mismo ang nagbigay linaw sa isyung ito, mabasag na kaya ang mga sirang plakang paulit-ulit na nagpapakalat ng kasinungalingan tungkol sa Swiss accounts ng pamilyang Marcos? – Lorenz Pasion/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.