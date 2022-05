HINDI TOTOO: Pabibilisin ni Marcos ang internet sa PH sa pamamagitan ng Starlink ni Elon Musk

Hindi binanggit ni Marcos sa kaniyang interbiyu kay Korina Sanchez ang Starlink bilang isa sa mga kompanyang kaniyang kinausap upang pabilisin ang internet ng bansa. Nobyembre 2021 pa lang ay nag-usap na ang SpaceX, ang mother company ng Starlink, at ang Board of Investors para simulan ang operasyon ng Starlink sa bansa.

Buod

Ang sabi-sabi: Bahagi ng plataporma ni president-elect Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang internet sa Pilipinas sa pamamagitan ng Starlink ng bilyonaryong si Elon Musk.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Hindi binanggit ni Marcos sa kaniyang interbiyu kay Korina Sanchez ang Starlink bilang isa sa mga kompanyang kaniyang kinausap upang pabilisin ang internet ng bansa. Oktubre 2021 pa lang ay naghahanap na ng business partners ang SpaceX sa bansa. Nobyembre naman nang unang mag-usap ang SpaceX, ang mother company ng Starlink, at ang Board of Investors para simulan ang operasyon ng Starlink sa bansa.

Hindi binanggit ni Marcos sa kaniyang interbiyu kay Korina Sanchez ang Starlink bilang isa sa mga kompanyang kaniyang kinausap upang pabilisin ang internet ng bansa. Oktubre 2021 pa lang ay naghahanap na ng business partners ang SpaceX sa bansa. Nobyembre naman nang unang mag-usap ang SpaceX, ang mother company ng Starlink, at ang Board of Investors para simulan ang operasyon ng Starlink sa bansa. Bakit kailangang i-fact-check: Kumakalat ang sabi-sabi matapos aprobahan ng National Telecommunications Commission ang registration ng Starlink upang makapagsimula ng internet services sa Pilipinas.

Mga detalye

Isang post noong Mayo 27 ng TikTok user “@ikrnc0le” ang nagsasabing ang pagpasok sa bansa ng Starlink na pagmamay-ari ng bilyonaryong si Elon Musk ay bahagi ng plataporma ni president-elect Ferdinand Marcos Jr. para pabilisin ang internet ng bansa.

Nakalagay sa caption ng post, “bbm platforms about internet is now comingggg.” (Ang plataporma ni Bongbong Marcos para sa internet ay paparating na.)

Makikita sa post ang isang video clip kung saan tinanong ng brodkaster na si Korina Sanchez si Marcos kung paano pabibilisin ang wi-fi ng bansa. Sinabi ni Marcos na mayroon siyang kausap na dalawang kompanya na maglalagay ng databank sa Pilipinas na magpapabilis ng internet ng bansa.

Kasunod nito ay ipinakita sa video ang mga balita ng pag-aproba ng registration ng Starlink upang makapagsimula na ito ng operasyon sa bansa.

Kumakalat ang sabi-sabi matapos aprobahan ng National Telecommunications Commission (NTC) ang registration ng Starlink upang makapagsimula ng internet services sa Pilipinas.

Hindi totoo na parte ng plataporma ni Marcos ang Starlink.

Ang video clip ng interview ni Marcos at Sanchez ay kinuha mula sa programa ni Sanchez na Upuan ng Katotohanan sa YouTube noong Pebrero 2022. Hindi sinabi ni Marcos ang pangalan ng dalawang kompanya na kaniyang tinutukoy na magtatayo ng databank sa Pilipinas, at hindi rin nito binanggit ang Starlink sa nasabing interbiyu.

Oktubre 2021 pa lamang ay naghahanap na ng mga Filipinong kasosyo sa negosyo ang SpaceX. Ang Starlink ay isang dibisyon ng SpaceX na pagmamay-ari ng bilyonaryong si Elon Musk.

Pormal na naging kasosyo ng Starlink ang ABS Global Ltd. noong Oktubre 27 para magbigay ng pasilidad sa Starlink upang makapagtayo ng earth station sa Clark, Pampanga.

Nagpulong naman ang SpaceX at Bureau of Investments (BOI) sa unang pagkakataon noong Nobyembre 2021 upang simulan ang pagtatatag ng isang subsidiary company ng SpaceX Exploration Technologies Corp. na irerehistro sa Pilipinas.

Lalong bumilis ang proseso ng pagpasok ng Starlink sa bansa matapos payagan ng gobyerno na magkaroon ng full ownership ang mga banyagang korporasyon sa sektor ng telecommunications.

Inaprobahan ng NTC ang registration ng Starlink noong Mayo 27, 2022. Ang Pilipinas ang magiging kauna-unahang bansa sa timog-silangang Asya kung saan magiging operational ang Starlink. – Lorenz Pasion/Rappler.com



