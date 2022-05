HINDI TOTOO: Lumago ang ekonomiya matapos manalo si Marcos Jr. sa pagkapangulo

Walang kinalaman ang paglago ng ekonomiya sa pagkapanalo ni Marcos Jr. sa pagkapangulo. Ang paglago ng ekonomiya ay naganap noong first quarter ng 2022 habang ang eleksiyon ay naganap noong Mayo 9 na bahagi ng second quarter.

Buod

Ang sabi-sabi: Lumago ang ekonomiya ng bansa pagkatapos manalo ni presumptive president Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa eleksiyon na naganap noong Mayo 9.

Lumago ang ekonomiya ng bansa pagkatapos manalo ni presumptive president Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa eleksiyon na naganap noong Mayo 9. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Walang kinalaman ang paglago ng ekonomiya sa pagkapanalo ni Marcos Jr. sa pagkapangulo. Ang paglago ng ekonomiya ay naganap noong first quarter ng 2022 habang ang eleksiyon ay naganap noong Mayo 9 na bahagi ng second quarter.

Bakit kailangang i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 1,600 reaksiyon, 194 komento, 23,147 views ang video sa YouTube.

Mga detalye

Isang video noong Mayo 14 ng YouTube channel “Showbiz Fanaticz” ang nagsasabi na lumago ang ekonomiya ng bansa pagkatapos manalo ni presumptive president Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa eleksiyon na naganap noong Mayo 9.

Ang video ay may pamagat na “Matapos Manalo Sa Pagkapangulo Ni Bbm| Ekonimiya Ng Bansa Tumaas Na| Leni, Dapat Lang Hindi Nanalo!”



Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 1,600 reaksiyon, 194 komento, 23,147 views ang post sa YouTube.

Hindi totoo na lumago ang ekonomiya pagkatapos ng eleksiyon.

Ang 8.3% na paglago ng ekonomiya na ibinalita ng Philippine Statistics Authority (PSA) noong Mayo 12 ay naitala sa first quarter ng 2022 mula Enero hanggang Marso.

Ang buwan ng Mayo, kung kailan naganap ang halalan pati na ang bilangan ng boto, ay bahagi ng second quarter na mula Abril hanggang Hunyo. Gaya ng report nito para sa first quarter, ilalabas ng PSA ang report para sa second quarter sa susunod na quarter.

Nilagpasan ng ekonomiya ng bansa ang paglago na inaasahan ng Bloomberg at BusinessWorld para sa first quarter ng taon. Ayon kay Socioeconomic Planning Secretary Karl Chua, ang paglago ng ekonomiya ng bansa ay bunsod ng mas maluwag na quarantine restrictions.

Bagaman maganda ang naitalang kondisyon ng ekonomiya para sa first quarter ng taon, nagbabala pa rin ang mga ekonomista na ang second quarter ay haharap sa mga problemang makaaapekto sa paglaki at pagbangon ng ekonomiya ng bansa, gaya ng inflation, stagflation, twin deficit, high public debt, at giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine.

Ilan sa mga namumuhunan sa bansa ay nagpahayag na sila ay nangangamba sa pagkapanalo ni Marcos Jr. Kaagad din bumaba ang Philippine Stock Exchance index pagkatapos ng halalan noong Mayo 9 nang lumabas nang malaki ang lamang ni Marcos Jr. sa bilangan.

Ang mga media stock ang nakaranas ng pinakamalaking pagbaba ng halaga pagkatapos manalo ng anak ng diktador na nagpasara ng media companies noong panahon ng Martial Law. – Lorenz Pasion/Rappler.com

