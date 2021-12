HINDI TOTOO: P1.50 hanggang P2 ang palitan ng dolyar noong panahon ni Marcos

Buod

Ang sabi-sabi: Nasa P1.50 hanggang P2 kada dolyar ang palitan ng piso sa dolyar noong administrasyon ni Ferdinand Marcos – tanda umano ng mas magandang ekonomiya kumpara sa ngayon.

Nasa P1.50 hanggang P2 kada dolyar ang palitan ng piso sa dolyar noong administrasyon ni Ferdinand Marcos – tanda umano ng mas magandang ekonomiya kumpara sa ngayon. Marka : HINDI TOTOO

: HINDI TOTOO Katotohanan: Hindi kailanman naging P1.50 hanggang P2 ang palitan ng piso sa dolyar noong administrasyon ni Marcos, ayon sa datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

Hindi kailanman naging P1.50 hanggang P2 ang palitan ng piso sa dolyar noong administrasyon ni Marcos, ayon sa datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Bakit kailangang i-fact-check: Nakita ang pahayag na kumakalat sa iba’t-ibang Facebook pages at groups. Madalas na kasama ito sa mahahabang listahan ng mga sinasabing nagawa ni Marcos.

Mga detalye

Maraming Facebook pages at groups ang nag-post na nasa P1.50 hanggang P2 kada dolyar ang palitan ng piso sa dolyar noong administrasyon ni Ferdinand Marcos. Tanda umano ito ng mas magandang ekonomiya kumpara sa ngayon. Ang pahayag na ito ay madalas isinasama sa mahahabang listahan ng mga sinasabing nagawa ng yumaong diktador.

Napag-alaman din, gamit ang CrowdTangle, na pinost ng sumusunod na pages at groups ang mga sabi-sabing ito:

Palitan ng peso sa dolyar na P1.50/$1

Ka Rex Canayong (page)

Duterte FB Global Warriors (group)

NUEVA ECIJA’S PRIDE [in ka dito ka novo] (group)

BONGBONG MARCOS PILIPINAS SOLID GROUP””FOR PRESIDENT MOVEMENT 2022 (group)

Pres. Duterte And Vp Marcos Global Supporters (page)

H-World UN-PI Region 4A (page)

Palitan ng peso sa dolyar na P2/$1

Pinoy Rap Radio (page)

Memories of Philippine History (group)

REAL PHILIPPINE HISTORY (group)

Raffy Tulfo Supporters (page)

Ang pahayag ay hindi totoo.

Hindi kailanman naging P1.50 hanggang P2 ang palitan ng piso sa dolyar noong administrasyon ni Marcos.

Makikita sa opisyal na datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) na ang piso ay nasa P3.91 kada dolyar na nang umupo si Marcos bilang pangulo noong 1965. Nang pinatalsik siya noong 1986, ang isang dolyar ay katumbas na ng P20.46; bumaba ito nang 423.46%. (BASAHIN: Marcos years marked ‘golden age’ of PH economy? Look at the data)

Masusundan din sa datos ng BSP ang average kada buwan ng mga palitan ng peso sa dolyar mula pa noong 1945. Hindi na lumakas ang palitan ng piso sa dolyar patungo sa halagang P2 sa buong administrasyon ni Marcos. Ang huling pagkakataon na umabot sa P2 ang palitan ng piso sa dolyar ay noong Enero 1962, tatlong taon bago naging pangulo si Marcos. (BASAHIN: FALSE: Philippines was ‘richest country in Asia’ during Marcos years)

Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ang palitan ng piso sa dolyar ay nanatili sa P2 sa 15 na sunod-sunod na taon, o hanggang 1960. Iyon ang pinakamataas na halagang narating ng piso sa Pilipinas mula 1945. – Rappler.com

Isinalin sa Filipino ni Percival Bueser ang fact-check na ito mula sa orihinal na English version, “FALSE: Forex at P1.50 to P2 per dollar during Marcos years“ na isinulat ni Pauline Macaraeg.

Magbahagi kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network. I-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.