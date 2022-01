HINDI TOTOO: Nangungunang rice granary ang Filipinas noong panahon ni Marcos

Buod

Ang sabi-sabi: Ang Filipinas ang nangungunang rice granary noong panahon ni dating pangulong Ferdinand Marcos.

Ang Filipinas ang nangungunang rice granary noong panahon ni dating pangulong Ferdinand Marcos. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: China ang nangungunang rice producer mula 1961 hanggang 2006, ayon sa pag-aaral.

China ang nangungunang rice producer mula 1961 hanggang 2006, ayon sa pag-aaral. Bakit kailangang i-fact-check: Ipinadala sa email ng Rappler ang sabi-sabing ito upang ma-fact-check.

Mga detalye

Isang bidyo mula sa YouTube channel na “Youtube ni Moraji” ang nagsabi na ang Filipinas ang “No. 1 rice granary” noong panahon ni dating pangulong Ferdinand Marcos.

Ipinakita sa bidyo ang TikTok user na kilala sa pangalang “Lola Pastora.” Sinabi niya sa timestamp na 7:15 ng bidyo ang linyang, “Sa panahon ni Marcos, No. 1 rice granary ang Filipinas.”

Sinabi rin niya na hindi na muling nakamit ng Filipinas ang pagiging No. 1 rice granary pagkatapos ng administrasyon ni Marcos.

Ipinadala sa email ng Rappler ang sabi-sabi upang ma-fact-check.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Ayon sa isang pag-aaral ng World Bank, ang bansang China ang nangunang rice producer sa buong mundo. Sa isang tsart, ipinakita na nangunguna ang China sa produksiyon sa Silangang Asya mula 1961 hanggang 2006.

Sinusuportahan din ito ng mga tala mula sa pag-aaral na ginawa ng International Rice Research Institute (IRRI) na pinakita na sa panahon mula 1965 hanggang 1981, ang average level of production ng China ay 120.4 milyong tonelada (109.2 milyong metriko tonelada) at ang Indonesia naman ay nakapagtala ng 21.3 milyong tonelada (19.3 milyong metriko tonelada). Ito ay malayo sa naitalang 5.8 milyong tonelada (5.26 milyong metriko tonelada) na average level of production ng Filipinas sa nasabing panahon.

Ayon naman sa datos mula sa International Plant Nutrition Institute, ang Laos ang may pinakamataas na rice yield increase sa Timog-Silangang Asya mula 1967 hanggang 1990, kung saan nakapagtala ito ng 4.4% rice yield increase kumpara sa Filipinas na nakapagtala ng 3.4% rice yield increase sa nasabing panahon.

Sinabi naman sa isang pag-aaral ng IRRI na hindi rin naabot ng Filipinas ang sarili nitong weighted average maximum possible national yield na 4.4 metriko tonelada kada ektarya (4.8 tonelada kada ektarya) mula 1976 hanggang 1979. Sa nasabing panahon, nakapagtala lamang ang Filipinas ng 2.1 metriko tonelada (2.3 tonelada kada ektarya) na average national yield.

Na-fact-check na ng Rappler ang TikTok user na si “Lola Pastora” tungkol sa isang sabi-sabi na tungkol sa dating pangulo at diktador na si Marcos. (BASAHIN: HINDI TOTOO: Hindi tumanggap si Ferdinand Marcos ng suweldo bilang pangulo)

May naisulat na rin na fact-check ang Rappler na tinatalakay ang sabi-sabi tungkol sa agrikultura ng Filipinas noong panahon ni Marcos, at iba pang mga sabi-sabi tungkol sa mga Marcos. – Lorenz Dantes Pasion/Rappler.com

Magbahagi kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network. I-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.