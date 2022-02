HINDI TOTOO: Phillip Salvador nagpasalamat sa tulong ni Marcos Jr. kay Kris Aquino

Ang larawan na ipinakita sa video ay pag-uusap nina Ferdinand Marcos Jr. at Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr.

Buod

Ang sabi-sabi: Nagpasalamat ang artistang si Phillip Salvador kay Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. para sa tulong nito sa dating kasintahan ni Salvador na si Kris Aquino.

Nagpasalamat ang artistang si Phillip Salvador kay Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. para sa tulong nito sa dating kasintahan ni Salvador na si Kris Aquino. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Hindi si Phillip Salvador ang nasa larawan na ipinakita sa video. Larawan ito ng pag-uusap nina Marcos at Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr.

Hindi si Phillip Salvador ang nasa larawan na ipinakita sa video. Larawan ito ng pag-uusap nina Marcos at Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr. Bakit kailangan i-fact-check: Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang mahigit 40,000 reaksiyon, 2,400 comments, at 438,000 views ang video sa Facebook.

Mga detalye

Isang post noong Enero 26 mula sa Facebook page “LSA Vlog” ang nagsasabing nagpasalamat ang artistang si Phillip Salvador kay Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. para sa tulong nito sa dating kasintahan ni Salvador na si Kris Aquino.

Nakalagay sa caption ng post ang linyang, “Labis ang pasasalamat ni Philip salvador kay Bongbong marcos, sa pagtunong (sic) nito kay Kris Aquino.”

Ilang beses na ipinakita sa video ang isang larawan ni Marcos na nakikipag-usap umano kay Salvador tuwing nababanggit ang artista.

Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 40,000 reaksiyon, 2,400 comments, at 438,000 views ang video sa Facebook.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Ang larawan na ipinakita sa video ay kuha mula sa isang pre-State of the Nation Address meeting na ginanap sa bahay ni Senator Imee Marcos kasama ang ilang congressmen at local political leaders na sumusuporta sa pagtakbo ni Marcos Jr. noong Hulyo 25, 2021.

Ang kausap ni Marcos Jr. sa larawan ay si League of Provinces president at Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr.

Pinag-usapan sa nasabing pagtitipon ang pagtakbo ni Marcos Jr. sa 2022 presidential election. Kasama rin sa nasabing pagtitipon sina Narvacan, Ilocos Sur, Mayor Chavit Singson at Isabela Governor Rodito Albano.

Si Marcos ang nangungunang presidential aspirant ayon sa pinakahuling Pulse Asia survey noong Disyembre 2021.

Ang presidential aspirant at anak ng diktador ay humaharap sa tatlong disqualification case na pinag-isa ng Commission on Elections, ngunit hindi pa inilalabas ang desisyon dito dahil, ayon kay Commissioner Rowena Guanzon, “incommunicado” ang ponente ng 1st Division na dumidinig ng kaso. Noong Enero 17, ibinasura naman ng Comelec 2nd Division ang petisyong ikansela ang certificate of candidacy ni Marcos.

May fact check din ang Rappler noong nakaraan para sa sabi-sabi na si Kris Aquino ay pumanaw na. – Lorenz Dantes Pasion/Rappler.com

Magbahagi kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network. I-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.