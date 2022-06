HINDI TOTOO: Retrato ni Angel Locsin na nag-eendoso ng pampapayat

Buod

Ang sabi-sabi: Makikita sa isang retrato ang produktong pampabawas ng timbang na ineendoso ni Angel Locsin.

Makikita sa isang retrato ang produktong pampabawas ng timbang na ineendoso ni Angel Locsin. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Nagbigay ng pahayag ang aktres na peke ang retratong kumakalat sa internet. Sa orihinal na retrato, gatas ang ineendoso ni Locsin.

Nagbigay ng pahayag ang aktres na peke ang retratong kumakalat sa internet. Sa orihinal na retrato, gatas ang ineendoso ni Locsin. Bakit kailangang i-fact-check: Nang maisulat ang fact check na ito, 3,800 na ang nagbigay ng reaksiyon, 563 ang nag-iwan ng komento, at 141ang nagbahagi ng naturang kasinungalingan.

Mga detalye

Noong Lunes, Hunyo 27, nag-viral sa Facebook ang paskil na nagpapakitang ineendoso umano ang aktres na si Angel Locsin ang produktong nagpapayat sa kanya sa loob lamang ng isang buwan.

Sa retrato, makikita si Locsin na katabi ang produkto na may etiketa na, “Zhonglanke.” Mababasa rin sa lalagyan nito ang mga katagang “Yogurt nut baking cereal.”

Kasinungalingan ito.

Sa opisyal na pahina sa Facebook ni Locsin, pinabulaanan ng kampo ng aktres ang kumakalat na paskil. “Fake News! Angel Locsin does not endorse this cereal product, photo on the right side,” (Pekeng balita! Hindi ineendoso ni Angel Locsin ang retrato ng cereal product sa kanan,” anila.

Samantala, makikita naman ang orihinal na retrato sa opisyal na Instagram ng aktres, kung saan isang brand ng gatas ang ineendoso nito. – Rochel Ellen Bernido/Rappler.com

