HINDI TOTOO: Suportado nina Piolo Pascual at JC de Vera ang Uniteam

Ang sabi-sabi: Sinusuportahan ng mga aktor na sina Piolo Pascual at JC de Vera ang presidential-vice presidential tandem nina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte.

Sinusuportahan ng mga aktor na sina Piolo Pascual at JC de Vera ang presidential-vice presidential tandem nina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Nagpahayag ang dalawang aktor ng suporta sa kandidatura ni Bise Presidente Leni Robredo sa pagkapangulo, ngunit dumalo sila sa magkahiwalay na rally na inorganisa ng mga lokal na kandidatong sumusuporta sa Unitema para mangampanya para sa party-list group na Ang Probinsyano.

Nagpahayag ang dalawang aktor ng suporta sa kandidatura ni Bise Presidente Leni Robredo sa pagkapangulo, ngunit dumalo sila sa magkahiwalay na rally na inorganisa ng mga lokal na kandidatong sumusuporta sa Unitema para mangampanya para sa party-list group na Ang Probinsyano. Bakit kailangan i-fact check: Kumakalat sa Facebook at TikTok ang mga video ng umano’y pagsuporta ng dalawang aktor sa Uniteam. Nang isulat itong fact check, ang bidyo ay nakapagtamo na ng higit sa 192,300 na views at 25,000 na reaksiyon.

Sa kalagitnaan ng kampanya para sa darating na halalan, namataan ng mga tagasuporta nina dating senador Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte ang mga aktor na sina Piolo Pascual at JC de Vera sa magkahiwalay na rallies ng Uniteam.

Mula noong Abril 10, 2022, kumalat ang mga video na nagpapakita ng pagdalo ng mga aktor sa nasabing rallies. Mapapansing magkapareho ang t-shirt na suot nina Pascual at De Vera na may disenyo ng Ang Probinsyano Party-list.

Sa reaction video ng blogger na si KomiKing Tv, ipinagpalagay niyang ang pagdalo ng mga aktor sa mga rally ng Uniteam ay pagpapakita ng kanilang suporta sa tambalang Marcos-Duterte dahil hindi umano sila makakaakyat ng entablado kung hindi sila mga tagasuporta ng tandem.

Dagdag pa nito: “Kung hindi man sila sumusuporta at nirerepresenta man lang nila ang kanilang party list, ay siyempre hindi naman ‘yan papayagan basta-basta ng mga organizer diyan…[na] wala man lang kaunting pagsuporta dito nga po sa BBM-Sara Uniteam. Eh isa nga po ‘yang proclamation rally para kay BBM-Sara.”

Nang isulat itong fact check, ang video ay nakakalap na ng higit 192,300 na view at 25,00 na reaksiyon.

Hindi totoong sinusuportahan ng dalawang aktor ang sina Marcos at Duterte.

Kapwa na nagpahayag sina Pascual at De Vera ng kanilang pagsuporta sa kandidatura ni Bise Presidente Leni Robredo sa pagkapangulo.

Sa isang video na inilabas nitong Abril 11, inanunsiyo ni Pascual na si Robredo ang kanyang iboboto sa pagkapangulo sa halalan sa Mayo 2022. Sinabi niyang si Robredo lang ang nagpakita at nakapagparamdam sa bayan ng totoong pagkakaisa.

“Si Leni Robredo lang, at si Leni Robredo lang ang tanging iboboto kong pangulo ngayong eleksiyon,” sabi niya.

Samantala, nilinaw ni De Vera sa mga serye ng tweet na ang kanyang pagdalo sa isang rally ng Uniteam ay para lang sa pagrerepresenta niya sa Ang Probinsyano Party-list at hindi pagsuporta kina Marcos at Duterte.

Muli niyang iginiit na si Robredo ang kanyang pangulo sa darating na halalan. “Iboboto ko si Leni para sa maayos at tapat na pamumuno – serbisyong nakatuon sa pagmamahal sa kapwa at walang bahid na korapsyon,” sabi niya mula sa kanyang quote card na unang pinost noong Pebrero 19.

Samantala, ang namataang pagdalo ni Pascual ay hindi sa isang opisyal na rally ng Uniteam bagkus ay sa isang rally sa Zamboanga del Norte nitong Abril 8. Pinatotohanan ito ng isang live video ng Facebook page ng Ang Probinsyano Party-list na nagpapakita kay Pascual na nasa parehas na lugar mula sa mga kumalat na video. Ito ay ginanap sa Sergio Osmeña Municipal Covered Court sa Zamboanga del Norte.

Sa pagdalo naman ni De Vera, malinaw sa Facebook post ni Samar Governor Michael Tan na ang programang dadaluhan ng aktor ay mauuna sa BBM-Sara Grand Rally sa Provincial Capitol Grounds sa Catabalogan City, Samar, noong Abril 8. Makikita ang pagdalo ng nasabing aktor mula sa mga larawang ipinost ng Facebook page ng Ang Probinsyano Party-list.

Isang araw bago ang nasabing rally, nilinaw na kaagad ni De Vera na siya ay dadalo para lang sa naturang party-list group na kanyang sinusuportahan. – Lance Arevada/Rappler.com

Si Lance Arevada ay isang Rappler intern. Ang fact-check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor. Basahin ito para sa karagdagang detalye tungkol sa internship program ng Rappler.

