Pagsesentralisa ng mga asset dahilan sa utos ni Pope Francis na ilipat ang mga ito sa IOR

Ang sabi-sabi: Ang kautusan ni Pope Francis na ilipat ang mga ari-arian ng Vatican sa kanilang bangko sentral ay kaugnay ng napipintong pagkawala ng US dollar sa international monetary system.

Sinabi sa video na naglalaman ng sabi-sabi: “Ang hindi alam ng marami, ito na ang hudyat ng napipintong tuluyang pagkabura ng US dollar sa international financial system ng buong mundo… [nito] lang Agosto, ipinag-utos ni Pope Francis na kailangang maibalik na [ang] lahat ng mga assets ng Vatican na sa iba’t ibang mga bansa sa kanilang central bank bago magtapos ang September 30, 2022.”

Marka: HINDI TOTOO

Ang katotohanan: Noong ika-23 ng Agosto ay naglabas ng opisyal na anunsiyo si Pope Francis na nag-uutos na ilipat ang lahat ng ari-arian ng Holy See, gobyerno ng Vatican, sa Institute for the Works of Religion (IOR), alinsunod sa isinasaad ng Article 219 (3) ng kanilang Apostolic Constitution. Isinasaad sa Article 219 (3) na ang pamamahala at pangangasiwa sa mga ari-arian ng Holy See ay gampanin ng IOR.

Sa nasabing anunsiyo ipinag-utos ni Pope Francis na ang lahat ng ari-arian ng kanilang gobyerno na nasa pangangalaga ng ibang institusyong pampinansiyal ay dapat ilipat sa IOR bago magtapos ang ika-30 ng Setyembre 2022.

Bagong investment policy: Ang kautusang ito ay sumunod sa naunang inanunsiyong bagong investment policy ng Vatican noong Hulyo 2022. Ipinag-uutos ng naturang polisiya na simula sa ika-1 ng Setyembre, ang lahat ng investment, maging ang mga security deposit na nasa dayuhang bangko, ay dapat ilipat sa IOR na siyang pangangasiwaan ng Administration of the Patrimony of the Apostolic See (APSA).

Dahil sa milyong euro na pagkalugi: Ang mga nabanggit na kautusan ng Holy See ay kaugnay sa pagsesentralisa ng Vatican sa mga ari-arian nito matapos ang naging 140 milyong euro na pagkalugi sa investment ng Secretariat of State ng Vatican sa isang London building noong 2021. – Ailla Dela Cruz/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.