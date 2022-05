HINDI TOTOO: Matatanggalan ng scholarship ang mga nagpoprotesta laban sa gobyerno

Buod

Ang katotohanan: Walang ulat na nagpapatunay na sinabi ito ni Sara Duterte. Ang pagbibigay ng puna, pagkontra, o pagpoprotesta laban sa mga maling patakaran ng gobyerno ay kabilang sa karapatang pantao sa ilalim ng Seksyon 4, Artikulo III, ng 1987 Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas.

Walang ulat na nagpapatunay na sinabi ito ni Sara Duterte. Ang pagbibigay ng puna, pagkontra, o pagpoprotesta laban sa mga maling patakaran ng gobyerno ay kabilang sa karapatang pantao sa ilalim ng Seksyon 4, Artikulo III, ng 1987 Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas.

Mga detalye

Kasabay ng balita na itatalagang sunod na hepe ng Department of Education (DepEd) si presumptive vice president Sara Duterte, isang video ang kumalat sa Facebook, na nagbababala sa mga nagbabalak pang “kumontra” o magprotesta laban sa gobyerno, partikular na ang mga estudyante mula sa Unibersidad ng Pilipinas. Ayon dito, matatanggal ang scholarship ng mga nasabing indibiduwal, alinsunod sa pag-uutos ni Duterte.

Makikita sa naturang video ang mga katagang, “VP SARA GINULANTANG ANG U.P.” Kalakip din nito ang caption na, “FINALLY! SARAD0 NA! PRRD BBM VP SARA HARAPANG TINUL-D0KAN ang U.P DILIMAN/ SCH0LAR TANGGAL.”

Dagdag ng nagsasalita sa video, “Mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di-umano’y balita na ang mga UP students ay tiyak na matatanggalan ng scholarship kapag ipinagpapatuloy nila ’yung pagkontra sa gobyerno.”

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Walang kahit anong ulat ang mga news site na nagbabala ng ganito si Sara Duterte.

Bahagi ng karapatang pantao ang pagpuna sa gobyerno at ang pagpoprotesta.

Sa ilalim ng Seksyon 4, Artikulo III, o Katipunan ng mga Karapatan, sa 1987 Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas, “Hindi dapat magpatibay ng batas na nagbabawas sa kalayaan sa pananalita, pagpapahayag, o ng pamahayagan, o sa karapatan ng mga taong-bayan na mapayapang magkatipon at magpetisyon sa pamahalaan upang ilahad ang kanilang mga karaingan.”

Samantala, sa gitna ng patuloy na red-tagging sa mga estudyanteng dumadalo sa kilos-protesta, nagbigay ng pahayag ang Unibersidad ng Pilipinas nitong Mayo 13, 2022.

Anila: “We will continue to defend our academic spaces. We will protect our students vigorously against red-tagging, harassment, and intimidation. We will safeguard the University from destabilizing forces.”

(Patuloy naming ipagtatanggol ang espasyo ng akademiya. Patuloy naming poprotektahan ang aming mga estudyante laban sa red-tagging, panliligalig, at pananakot.)

“Critical thinking and service to community and country are hallmarks of UP’s tradition as an institution of higher learning,” dagdag pa nila.

(Ang kritikal na pag-iisip at serbisyo sa komunidad at sa bansa ay ang mga haligi ng tradisyon ng UP bilang institusyon ng mas mataas na pag-aaral.) – Rochel Ellen Bernido/Rappler.com

