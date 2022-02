KULANG SA KONTEKSTO: Kaduda-duda ang Pulse Asia survey dahil 2,000 lamang ang respondents

Ang 2,400 respondents ng Pulse Asia nitong Enero 2021 ay pinili gamit ang random sampling, isang pamamaraan kung saan may pantay na pagkakataon ang bawat Filipino na mapili para sa survey, kaya naman ang mga napipili ay masasabing representante ng buong populasyon

Buod

Ang sabi-sabi: 2,000 lamang ang mga respondents sa Pulse Asia Presidential Survey kompara sa 53,000 ng survey na isinagawa ng Balitang A2Z.

2,000 lamang ang mga respondents sa Pulse Asia Presidential Survey kompara sa 53,000 ng survey na isinagawa ng Balitang A2Z. Marka: KULANG SA KONTEKSTO

KULANG SA KONTEKSTO Ang katotohanan: Ang respondents sa mga surveys ng Pulse Asia ay pinipili gamit ang random sampling. Nangangahulugan itong ang bawat mamamayan sa bansa ay may pantay na pagkakataong mapili para sa survey, kaya naman ang mga napipili ay masasabing representante ng buong populasyon. Ang resulta ng mga online survey na isinasagawa sa mga Facebook pages, bagaman maraming mga respondente, ay limitado lamang sa mga nakagagagamit ng Facebook.

Ang respondents sa mga surveys ng Pulse Asia ay pinipili gamit ang random sampling. Nangangahulugan itong ang bawat mamamayan sa bansa ay may pantay na pagkakataong mapili para sa survey, kaya naman ang mga napipili ay masasabing representante ng buong populasyon. Ang resulta ng mga online survey na isinasagawa sa mga Facebook pages, bagaman maraming mga respondente, ay limitado lamang sa mga nakagagagamit ng Facebook. Bakit kailangan i-fact check: Ang post ay mayroon nang higit 7,000 na reaksiyon at higit 1,000 shares dalawang araw mula sa pagkapaskil nito.

Mga detalye

Marami umano ang nagduda sa naging resulta ng isinagawang survey para sa presidential elections ng Pulse Asia nitong Enero dahil sa bilang ng mga respondents nito na nasa 2,000 lamang.

Kabilang sa mga pahayag na ito ay ang isang Facebook post na nagkumpara ng 2,000 respondente ng Pulse Asia sa 53,000 na nakalap na boto sa isang survey na isinagawa ng Balitang A2Z sa kanilang Facebook page. Ang Balitang A2Z ay isang newscast program para sa telebisyon na hatid ng ZOE Broadcasting Network, ang media arm ng Jesus is Lord (JIL) Church.

Ang JIL ay pinangungunahan ng tagapamahayag na si Eddie Villanueva, kasalukuyang kinatawan at muling nominado ng CIBAC party-list organization. Ang kanyang anak na si Joel Villanueva ay tumatakbo bilang reelectionist senator.

Kulang sa konteksto ang sabi-sabing ito.

Ayon sa pangulo ng Pulse Asia na si Ronald Holmes sa isang panayam sa ANCX, ang kanilang mga survey ay kumakatawan sa pulso ng pangkalahatang populasyon dahil sa pamamaraan ng kanilang pagsasagawa ng mga ito.

Ang mga respondent ng mga survey na isinasagawa ng Pulse Asia ay nagmumula sa buong populasyon ng bansa, kung saan ang bawat mamamayan ay may pantay na pagkakataon na mapili. Sa pamamagitan ng random sampling, ang mga nakukuhang respondente ay nagiging kinatawan ng populasyon kahit pa man nasa iilang libo lamang ang mga ito.

Higit pa rito, ang survey ay isinagawa gamit ang harapang pakikipagpanayam sa mga napili. Kabilang sa presidential survey mula noong Enero ang 2,400 na respondents na nasa hustong gulang, samantalang may ± 2% error margin at 95% confidence level naman ito.

Samantala, isinagawa ng Balitang A2Z ang kanilang survey noong Pebrero 1 hanggang Pebrero 10 sa pamamagitan ng larawang ipinost sa kanilang Facebook page. Hiniling nilang mag-react ang users gamit ang mga emoticon na tumutugma sa kanilang napiling kandidato sa pagkapangulo, at ang karamihan ay nag-react nang pabor kay Bise Presidente Leni Robredo base sa resulta na inilabas nila.

Gayunpaman, dapat tandaan na ang survey ng Pulse Asia ay pumili ng mga kinatawan mula sa buong populasyon at ang mga survey sa Facebook ay limitado lamang sa mga may access sa internet at Facebook accounts.

Ayon kay Dr. Ramon Jose Albert, estadistiko para sa Philippine Institute for Development Studies, ang mga survey ay gumagamit ng mga sistematikong pamamaraan na nagpapaiba sa kanila sa iba pang mga paraan ng pangangalap ng datos tulad ng online polls.

Ang pagpili ng mga respondente para sa mga survey ay sumusunod sa random o sapalarang sistema na nagsasaalang-alang ng mga katangiang nauugnay sa pangkalahatang populasyon. Samantala, ang mga online polls ay malayang masasagutan ng kung sino man ang makakakita nito. – Josette Saguiped/Rappler.com

Si Josette Saguiped ay isang Rappler intern. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor. Basahin ito para sa karagdagang detalye tungkol sa internship program ng Rappler.

Magbahagi kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network. I-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.