HINDI TOTOO: Hindi nagkaroon ng posisyon sa Gabinete si Robredo

Ang sabi-sabi: Hindi nagkaroon ng posisyon sa Gabinete si Leni Robredo habang bise presidente siya.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Nagkaroon si Robredo ng isang posisyon sa Gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte habang bise presidente siya – bilang chairperson ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDCC.

Nagkaroon si Robredo ng isang posisyon sa Gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte habang bise presidente siya – bilang chairperson ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDCC. Bakit kailangang i-fact-check: Makikita ang dalawang post na may ganitong pahayag noong Abril 11 sa Facebook group na “Beyond Politics PH.” Nang isinulat itong fact check, ang dalawang post na ito ay may pinagsamang 520 na reaksiyon, 559 na komento, at 53 na share.

May dalawang post sa Facebook group na “Beyond Politics PH” noong Abril 11 na nagsasabing si Bise Presidente Leni Robredo, na ngayo’y tumatakbo sa pagkapangulo, ay hindi nagkaroon ng posisyon sa Gabinete ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sabi sa post: “Leni has ZERO experience as CHIEF EXECUTIVE. – she was never mayor, governor and had no cabinet position as VP (Walang karanasan si Leni bilang punong tagapagpaganap. – hindi siya naging mayor, gobernador at walang naging posisyon sa gabinete bilang VP).”

Dagdag pa nito, “Leni Robredo was never mayor, never governor and did not have a cabinet position as VP.” (Si Leni Robredo ay hindi kailanman naging mayor o gobernador, at hindi nagkaroon ng posisyon sa Gabinete bilang VP.)

Nang isinulat itong fact check, ang dalawang post ay may pinagsamang 520 na reaksiyon, 559 na komento, at 53 na share.

Hindi totoo na hindi nagkaroon ng posisyon sa Gabinete si Robredo habang siya ay bise presidente.

Si Robredo ay naging parte ng Gabinete sa administrasyong Duterte bilang chairperson ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDCC. Hinirang ni Duterte si Robredo sa posisyong iyon noong Hulyo 7, 2016. (BASAHIN: IN PHOTOS: Robredo takes oath as new housing chief)

Nagbitiw si Robredo sa posisyong iyon noong Disyembre 5, 2016, matapos siyang sabihan ni Duterte na huwag nang dumalo sa mga pulong ng Gabinete. (BASAHIN: Robredo to Duterte: Remaining in Cabinet ‘untenable’)

Si Robredo rin ay naging co-chairperson ng Inter-Agency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD, isang posisyong inalok ni Duterte kay Robredo. Tinanggap ni Robredo ang posisyon noong Nobyembre 6, 2019, ngunit tinanggal ni Duterte si Robredo sa puwesto noong Nobyembre 24, 2019, 18 na araw pagkatapos. (BASAHIN: Robredo accepts Duterte offer to be anti-drug body co-chair; Duterte fires Robredo as co-chair of anti-drug body)

Sa isang artikulo ng Philippine News Agency noong Nobyembre 6, 2019, sinabi na ang posisyon ni Robredo bilang ICAD co-chairperson ay “Cabinet rank,” ngunit sa pahayag ng Malacañang noong Nobyembre 18, 2019, sinabi na hindi pang-Gabinete ang posisyong iyon. (BASAHIN: Malacañang backtracks, says Robredo’s ICAD post not part of Cabinet)

Marami nang na-fact check ang Rappler na mga pahayag tungkol kay Robredo. Ayon sa inisyatibo ng fact-checking na Tsek.PH, si Robredo ang pinakamalaking biktima ng disinformation base sa mga fact-check na tinipon nito mula noong simula ng Enero 2022. (BASAHIN: Robredo is top target of disinformation in initiative’s January 2022 fact-checks) – Percival Bueser/Rappler.com

