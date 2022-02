HINDI TOTOO: Nagluto na lang at di sumipot si Robredo sa SMNI debate dahil takot kay Prof. Carlos

Buod

Ang sabi-sabi: Absent si Leni Robredo sa SMNI Presidential Debate dahil sa takot kay Professor Clarita Carlos, kaya nagluto na lang siya.

Absent si Leni Robredo sa SMNI Presidential Debate dahil sa takot kay Professor Clarita Carlos, kaya nagluto na lang siya. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Ang ipinakitang screenshot ay mula sa vlog ni Marjorie Barretto na ipinalabas noong Pebrero 13 sa Youtube, habang Pebrero 15 naganap ang SMNI debate. May nauna nang schedule si Robredo sa Panay Island sa araw ng debate.

Ang ipinakitang screenshot ay mula sa vlog ni Marjorie Barretto na ipinalabas noong Pebrero 13 sa Youtube, habang Pebrero 15 naganap ang SMNI debate. May nauna nang schedule si Robredo sa Panay Island sa araw ng debate. Bakit kailangang i-fact-check: Mayroong 3,200 na reaksiyon, 942 komento, at 1,200 shares ang Facebook post nang isulat itong fact check.

Ang detalye

Sa post ng Facebook page na “Inday Sara Para Sa Masa,” makikitang nagluluto sina Marjorie Barretto at Bise Presidente Leni Robredo. May caption itong, “Kaya siguro absent si LenLen kagabi, dahil sa takot kay Prof. Carlos ayon nagluto nalang. Wala ng tanungan, wala ng debate debate. Kainan nalang.”

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Ayon sa pahayag ng tagapagsalita ni Leni Robredo na si Barry Gutierrez, nakatakdang makipagkita si Robredo sa mga lider at tagasuporta sa Panay Island sa araw mismo ng debate.

Sinabi rin sa pahayag na, “She will be unable to attend this privately sponsored event, but will definitely be present for all the upcoming COMELEC sponsored and accredited debates.” (Hindi siya makakarating sa okasyong ito ng pribadong organisasyon, ngunit tiyak na dadalo siya sa lahat ng susunod na debate na itatanghal o may pahintulot ng Comelec.)

Bukod kay Robredo, hindi rin nakadalo ang iba pang kanditato sa pagkapangulo na sina Manny Pacquiao, Ping Lacson, at Isko Moreno. Ginanap sa Okada Manila ang live SMNI Presidential Debate, na dinaluhan ni Ferdinand Marcos Jr., Leody de Guzman, Ernesto Abella, at Norberto Gonzales noong Pebrero 15.

Naging parte naman ng panel ng debate si Carlos.

Makikita sa ilang posts mula sa opisyal na Facebook account ni Robredo ang mga larawan mula sa kanyang pagpunta sa Panay Island upang makipagkita sa mga lider at tagasuporta.

Samantala, ang screenshot na nasa Facebook post ay mula sa Youtube vlog ni Marjorie Barretto kasama si Robredo at ang kanyang mga anak. Ipinalabas ang vlog na ito noong Pebrero 13, dalawang araw bago ang pag-ere nang live ng SMNI Presidential Debate. – Dianne Sampang/Rappler.com

Si Dianne Sampang ay nagtapos bilang volunteer ng fact-checking mentorship program ng Rappler. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor.

Magbahagi kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network.