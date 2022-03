HINDI TOTOO: Robredo-Pangilinan tandem tinanggap at ikinatuwa ang pag-endoso ng CPP-NPA-NDF

Buod

Ang sabi-sabi: Tinanggap at ikinatuwa ng tandem nina Leni Robredo at Kiko Pangilinan ang pag-endoso ng Communist Party of the Philippines (CPP), New People’s Army (NPA), at National Democratic Front (NDF).

Tinanggap at ikinatuwa ng tandem nina Leni Robredo at Kiko Pangilinan ang pag-endoso ng Communist Party of the Philippines (CPP), New People’s Army (NPA), at National Democratic Front (NDF). Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Iginiit ni Robredo na siya at ang kaniyang mga tagasuporta ay hindi alyado sa CPP-NPA-NDF. Idinagdag niya na wala siyang balak bumuo ng “coalition government” kasama ang CPP-NPA-NDF. Walang opisyal na pag-endoso ang CPP-NPA-NDF sa Robredo-Pangilinan tandem.

Iginiit ni Robredo na siya at ang kaniyang mga tagasuporta ay hindi alyado sa CPP-NPA-NDF. Idinagdag niya na wala siyang balak bumuo ng “coalition government” kasama ang CPP-NPA-NDF. Walang opisyal na pag-endoso ang CPP-NPA-NDF sa Robredo-Pangilinan tandem. Bakit kailangan i-fact-check: Ang kumakalat na video sa Facebook na may sabi-sabing ito ay nakatanggap na ng mahigit 371,000 views at 22,000 shares nang isulat ang fact check.

Mga detalye

Isang kumakalat na video sa Facebook ang nagsasabing tinanggap at ikinatuwa ng tandem nina Leni Robredo at Kiko Pangilinan ang pag-endoso ng Communist Party of the Philippines (CPP), New People’s Army (NPA), at National Democratic Front (NDF).

Ang bidyo ay may kasamang caption na nagbababala sa mga tagasuporta nina Robredo na “gumising” at “mag-isip.” Iginiit din sa video na hindi itinatanggi ng kampo nila Robredo ang mga grupong ito na ginagamit lamang ang electoral machinery nina Robredo para makabalik sa kapangyarihan.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Walang opisyal na pag-endoso ang CPP-NPA-NDF kay Robredo o Pangilinan.

Ang akusasyon ay nanggaling kay Ka Eric Celiz, na diumano ay dating miyembro ng NPA. Subalit ayon kay Jorge Madlos o Ka Oris na dating spokesperson ng NPA National Operation Command, hindi dapat paniwalaan si Celiz.

Ayon kay Ka Oris: “Jeffrey Celiz is a liar. His inconsistent stories, fabricated facts, and questionable track record as a drug personality and suspected mastermind in the extrajudicial killings of Leftist personalities make him a fake government ‘whistleblower.’”

(Si Jeffrey Celiz ay isang sinungaling. Ang mga kuwento niyang hindi nagtutugma, mga inimbentong detalye, at kuwestiyonableng pinanggalingan na may koneksiyon sa droga at pinaghihinalaang utak ng pagpatay sa mga makakaliwang personalidad ay nagpapatunay na siya ay isang pekeng impormante ng gobyerno.)

Itinanggi rin ni Joma Sison, ang isa sa mga nagtatag ng CPP, ang haka-hakang ieendoso niya si Robredo.

Sa kabaliktaran, nagpahayag na rin ng suporta para kay Robredo ang mga dating heneral at hepe ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, mga beteranong lumaban sa mga insureksiyon. Anila, ang moralidad, integridad, at programa ni Robredo ang solusyon sa mga isyu ng tanggulan at seguridad ng bansa.

Noong Marso 13, 2022, sa isang Facebook post, klinaro ni Robredo na hindi totoo ang mga kumakalat na haka-haka na kaalyado niya ang CPP-NPA-NDF. Ibinahagi ni Robredo na: “[Non-stop] ang red-tagging sa akin at sa ating volunteers. May paandar pang bubuo daw ako ng coalition government kasama ang CPP-NPA-NDF. Para klaro: kasinungalingan ito.”

Sa isang press conference ni Robredo sa Bulacan nitong Lunes, Marso 14, idinagdag niya na walang basehan ang mga alegasyon na siya ay alyado sa CPP-NPA. Aniya, lumang kasinungalingan na ito na nagsimula noon pang 2016.

Sinuportahan din niya noong 2017 ang pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte na terorista ang mga CPP-NPA.

Noon Marso 9, dumagdag si Senador Ping Lacson sa kaniyang pahayag ng pagkabahala sa kumalat na haka-haka na may binubuong coalition si Robredo at ang CPP-NPA. Subalit ngayon ay kampante na siya dahil sa publikong pagtanggi ni Robredo sa mga alegasyon.

Ipinahayag din ni dating senador Antonio Trillanes IV na ang kumakalat na red-tagging kay Robredo ay mali at ginagamit lamang para mamulitika laban sa kampanya ni Robredo. – Renzo Arceta/Rappler.com



Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.