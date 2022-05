HINDI TOTOO: Naghikayat si Robredo na bumalik sa EDSA ang mga tao upang patalsikin si Marcos

Pinabulaanan ni Robredo ang sabi-sabing ito. Hindi konektado kay Robredo o sa Office of the Vice President ang Twitter account na 'Angat Buhay New Government' o @NewGovOrgABF.

Buod

Ang sabi-sabi: Sinabi ni Bise Presidente Leni Robredo: “Hindi pa tapos ang laban. Magkikita-kita tayo muli sa EDSA para patalsikin ang mga magnanakaw at sinungaling na niluklok ng 31M disinformed na Pilipino.”

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Pinabulaanan ni Robredo sa kanyang opisyal na Facebook page ang sabi-sabing ito. Hindi konektado sa Office of the Vice President o kay Robredo ang Twitter account na “Angat Buhay New Government” o @NewGovOrgABF, na nag-post nitong pekeng pahayag.

Pinabulaanan ni Robredo sa kanyang opisyal na Facebook page ang sabi-sabing ito. Hindi konektado sa Office of the Vice President o kay Robredo ang Twitter account na "Angat Buhay New Government" o @NewGovOrgABF, na nag-post nitong pekeng pahayag.

Mga detalye

Noong Mayo 18, kumakalat na ang post ni Twitter user “Angat Buhay New Government” o @NewGovOrgABF na nagsasabing hinihikayat daw ni Bise Presidente Leni Robredo na bumalik sa EDSA ang mga tao upang patalsikin si president-elect Ferdinand Marcos Jr.

Nakalagay sa tweet ang sumusunod na pahayag: “Hindi pa tapos ang laban. Magkikita kita tayo muli sa EDSA para patalsikin ang mga magnanakaw at sinungaling na niluklok ng 31m disinformed na Pilipino.”

Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang 97 replies at 40 retweets sa Twitter ang sabi-sabi.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Pinabulaan sa opisyal na pahina ni Robredo sa Facebook ang sabi-sabing ito noong Mayo 18 din.

Ayon sa Facebook post ng Bise Presidente: “Hindi po konektado sa Office of the Vice President o kay VP Leni Robredo ang Twitter account na ‘Angat Buhay New Government’ o @NewGovOrgABF. Wala pong katotohanan ang mga lumalabas sa account na ito, na ang malinaw na layunin ay manlinlang at magpakalat ng maling impormasyon.”

Sinabi ng kampo ni Robredo nitong Martes, Mayo 24, na hindi sila tututol sa pagsasama ng lahat ng certificates of canvass (COCs) sa tallying ng mga boto para sa pangulo noong halalan ngayong Mayo 2022.

Sa isang manipestasyon sa canvassing ng Kongreso ng mga boto para sa presidential at vice presidential positions, binanggit ng election counsel ni Robredo na si Romulo Macalintal ang naunang mga pahayag ng Bise Presidente na “tanggapin ang desisyon ng nakararami.” (PANOORIN: Robredo, Moreno camps say ‘no obejection’ as Congress count votes)

Inanunsiyo ni Robredo noong Mayo 13 sa isang thanksgiving event sa Ateneo de Manila University ang pagbuo ng Angat Buhay NGO na ilulunsad sa Hulyo 1, o isang araw matapos niyang bumaba sa pagka-bise presidente, para ipagpatuloy ang mga programang nasimula niya.

Sa isang Facebook post sa kanyang opisyal na pahina sa Facebook nagpaalala si Robredo na maging maingat at mapanuri sa mga iba’t ibang nagpapakilala bilang bahagi ng NGO. Maraming mga pekeng account sa social media ang mabilis na nagsulputan matapos ipahayag ni Robredo ang idea ng isang malawak na NGO.

Walang nakitang opisyal na pahayag, ulat, audio, o video ang Rappler na nagpapatunay na sinabi ni Robredo ang quote na pinag-uusapan. Wala ring balita mula sa lehitimong news organization ang nag-quote kay Robredo na nagsasabing nanghihikayat itong bumalik sa EDSA ang mga tao upang patalsikin si Marcos Jr. – Owenh Jake Toledo/Rappler.com

Si Owenh Jake Toledo ay nagtapos bilang volunteer ng fact-checking mentorship program ng Rappler. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor.

