HINDI TOTOO: Sa Pasig City Hall quadrangle gaganapin ang rally ni Robredo

Buod

Ang sabi-sabi: Sa Pasig City Hall quadrangle gaganapin ang Pasig campaign rally ni Bise Presidente Leni Robredo.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Ayon sa tagapagsalita ng kampo ni Robredo na si Barry Guttierez noong Marso 13, wala pang kumpirmadong venue para sa March 20 campaign rally ng Bise Presidente sa Pasig.

Mga detalye

Isang post noong Marso 12 na kumakalat sa Facebook ang nagsasabing sa Pasig City Hall quadrangle gaganapin ang campaign rally ni Bise Presidente Leni Robredo sa Pasig City.

Nakalagay sa caption ng post ang linyang “Pasig ready na ba kayo? kaya niyo bang talunin ang Bacolod March 20 – Leni Robredo Grand rally.”

Makikita sa post ang isang pubmat na may nakalagay na “Payanig sa Pasig.”

Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang mahigit 600 reaksiyon, 17 komento, at 280 shares ang post sa Facebook.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Ayon sa tagapagsalita ng kampo ni Robredo na si Barry Gutierrez noong Marso 13, hindi nagmula sa kanila ang pubmat na nag-aanunsiyo na sa Pasig City Hall quadrangle gaganapin ang campaign rally ng bise presidente.

“That is not from the campaign…. There was no ‘initial campaign material’ that specified a venue – to my knowledge, it was clearly stated that the venue was TBA. Our Pasig volunteers, who are organizing the event, are currently coordinating wit the LGU to finalize the venue,” sabi ni Gutierrez sa ABS-CBN.

(Hindi ito galing sa kampo namin. Walang “initial campaign material” na nagsasabi ng venue. Sa aking pagkakaalam, malinaw na ang venue ay i-aanunsiyo pa lamang. Ang aming mga volunteer sa Pasig na nagpaplano ng event ay kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa local government unit para ma-finalize ang venue.)

Sinabi naman ni Pasig City Mayor Vico Sotto na hindi niya pinayagan ang kampo ni Robredo na magdaos ng campaign rally sa Pasig City Hall quadrangle dahil hindi ito bukas para sa mga political rally ng kahit na sinong kandidato.

“Not true. Pasig City Hall premises, including quadrangle, are NOT open for any political rally,” sabi ng alkalde. (Hindi totoo. Ang Pasig City Hall at mga katabing lugar nito, kasama ang quadrangle, ay hindi bukas para sa kahit na anong political rally.) – Lorenz Pasion/Rappler.com

