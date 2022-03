HINDI TOTOO: Sabi ni Robredo, sasakyan para sa lahat ang solusyon sa trapik

Buod

Ang sabi-sabi: Sinabi ni Vice President Leni Robredo na dapat lahat ng tao ay may sasakyan bilang solusyon sa trapik sa Metro Manila.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Hindi sinabi ni Robredo ang pahayag na ito sa CNN Presidential Debate. Sinabi ni Robredo na kailangan ay pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pampublikong transportasyon at ang pagbibigay ng pondo para sa pagpapaunlad ng kanayunan upang masolusyonan ang mabigat na trapik sa Metro Manila.

Bakit kailangan i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang 1,700 reaksiyon, 1,400 komento, at 416 shares ang larawan sa Facebook.

Mga detalye

Isang post noong Pebrero 28 ng Facebook page “Bong-Bong Marcos News” ang nagpakita ng isang quote mula umano kay Bise Presidente Leni Robredo, na nagsasabing dapat magkaroon ng sasakyan ang lahat ng tao para masolusyonan ang trapik sa Metro Manila.

Makikita sa post ang mga umano’y sagot ng presidential candidates na sina Senator Manny Pacquiao at Vice President Robredo sa isyu ng masikip na trapik na tinalakay sa CNN Presidential Debate noong Pebrero 27.



Nakalagay sa post na ang sagot umano ni Robredo sa isyu ng trapiko ay: “Sa tingin ko mas importante na lahat ng tao mayroong sasakyan para mas mabilis ang pagbiyahe.”



Hindi totoo ang sabi-sabing ito.



Hindi sinabi ni Robredo ang pahayag na iyon sa kaniyang sagot sa CNN Presidential Debate tungkol sa traffic congestion na nararanasan ng mga Pilipino sa Metro Manila at mga karatig na lugar..

Sinabi ni Robredo sa debate na maliit na porsiyento lamang ng mga tao ang may sasakyan, kaya dapat pagtuunan ng pansin ang pampublikong transportasyon at active transport.

Sabi ni Robredo sa 1:11:03 timestamp ng debate, “Kailangan ’yung gobyerno magbuhos ng maraming pera para sa active transport para siguraduhin na ’yung mga kababayan natin mayroong nasasakyan, sa mababang halaga, para makakapunta sila sa kanilang trabaho.”

Pagkatapos nito ay sinabi ni Robredo na dapat tutukan ang impraestruktura sa pagpapaunlad sa kanayunan upang mabawasan ang pagsikip ng Metro Manila.

Ayon sa mobile navigation app na Waze noong 2019, isa ang Metro Manila sa may pinakamalalang trapiko sa buong mundo. Lalo naman nagpahirap sa mga bumibiyahe ang pandemya dahil sa pagkawala ng mga pampublikong transportasyon bunsod ng mga lockdown.

Sa ilalim ng Bayanihan to Recover As One Act, naglaan ng P1.3 bilyon ang gobyerno para sa 500-kilometro na bike lane network para sa mga national roads ng bansa. Natapos ng Department of Transportation (DOTr) ang proyekto noong Hulyo 2021. – Lorenz Pasion/Rappler.com

