HINDI TOTOO: Sinabi ni Robredo na dapat mangyari sa Pilipinas ang nangyari sa Ukraine

Buod

Ang sabi-sabi: Sinabi ni Robredo na dapat mangyari sa Pilipinas ang nangyari sa Ukraine na lahat ng tao ay nakikipagpatayan.

Sinabi ni Robredo na dapat mangyari sa Pilipinas ang nangyari sa Ukraine na lahat ng tao ay nakikipagpatayan. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Hindi sinabi ni Robredo ang pahayag sa mga interbyu kung saan hiningi ang kaniyang opinyon tungkol sa paglusob ng Russia sa Ukraine. Sa kaniyang pahayag sa DZRH Presidential Job Interview, inihalintulad ng Bise Presidente ang sitwasyon ng Pilipinas sa Ukraine sa aspekto ng paggamit nito ng diplomasya at ng mga alyansa upang manindigan para sa kalayaan nito laban sa isang malaking bansa gaya ng Russia.

Hindi sinabi ni Robredo ang pahayag sa mga interbyu kung saan hiningi ang kaniyang opinyon tungkol sa paglusob ng Russia sa Ukraine. Sa kaniyang pahayag sa DZRH Presidential Job Interview, inihalintulad ng Bise Presidente ang sitwasyon ng Pilipinas sa Ukraine sa aspekto ng paggamit nito ng diplomasya at ng mga alyansa upang manindigan para sa kalayaan nito laban sa isang malaking bansa gaya ng Russia. Bakit kailangan i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang 358 reaksiyon, 196 komento, at 255 shares ang larawan sa Facebook.

Mga detalye

Isang post noong Pebrero 27 ng Facebook page “Yellow Army” ang nagpakita ng isang quote na mula umano kay Bise Presidente Leni Robredo na nagsasabing dapat mangyari sa Pilipinas ang nangyari sa Ukraine.



Makikita sa post ang linyang, “Pag dating sa issue ng West Philippine Sea dapat mangyari sa Pilipinas ang nangyari sa Ukraine na lahat ng mamamayan ay nakikipag patayan.” Ang nasabing linya ay ipinatong sa isang larawan ni Robredo.

Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang 358 reaksiyon, 196 komento, at 255 shares ang larawan sa Facebook.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Hindi sinabi ni Robredo ang pahayag sa mga interbyu kung saan hiningi ang kaniyang opinyon kaugnay sa nangyayaring paglusob ng Russia sa Ukraine.

Sa kaniyang pahayag sa DZRH Presidential Job Interview, inihalintulad ng Bise Presidente ang sitwasyon ng Pilipinas sa Ukraine sa aspekto ng paggamit nito ng diplomasya at ng mga alyansa upang manindigan para sa kalayaan nito laban sa isang malaking bansa gaya ng Russia.

Nang tanungin si Robredo ng propesor na si Antonio Contreras kung handa siya na makipagdigma gaya ng Ukraine, sinabi ng presidential candidate na hindi makikipagdigmaan ang Pilipinas kung siya ay mahahalal na pangulo.

“Hindi po tayo makikipagdigmaan. Hindi po tayo makikipagdigmaan as much as possible, hindi natin ’yon gagawin” sabi ni Robredo.

Sa nasabing interbyu, binigyang diin din ni Robredo ang pag-modernize ng Armed Forces of the Philippines (AFP) upang maipakita na handa ang bansa na manindigan para sa kalayaan nito.

Sa ibang interbyu naman ni Robredo kung saan hiningi ang kaniyang pahayag tungkol sa Ukraine at Russia, mas pinagtuunan ng pansin ng Bise Presidente ang kapakanan ng overseas Filipino workers sa Ukraine at ang paghahanda ng bansa sa pagtaas ng krudo sa bansa kaysa ang usapin ng digmaan.

Sa CNN Presidential Debates nitong Pebrero 27, sinabi rin ni Robredo ang paparating na kakulangan ng suplay ng langis sa Pilipinas bunga ng nangyayari sa Ukraine. Sinabi niya na mayroong nang fuel subsidy ang pamahalaan, samantalang ipinapanukala niya ang awtomatikong suspensiyon ng excise tax.

Sinimulan ng Russia ang pagpasok sa Ukraine noong Pebrero 24. Nagpataw ng dagdag na sanctions ang United States sa Russia upang pahinain ang ekonomiya nito. Bumoto naman ng “Yes” ang Pilipinas sa United Nations General Assembly (UNGA) resolution na kumukondena sa pananakop ng Russia sa Ukraine.

Ang boto ng Pilipinas sa UNGA resolution ay ipinadala sa emergency meeting ng UNGA. Ang ganitong emergency meeting ay pang-11 lamang sa mga katulad na ipinatawag ng United Nations at ngayon lamang ulit nangyari sa loob ng apat na dekada. – Lorenz Pasion/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.