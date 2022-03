HINDI TOTOO: Sinabi ni Robredo na pababalikin niya sa Pilipinas si Joma Sison

Buod

Ang sabi-sabi: Sinabi ni Bise Presidente Leni Robredo na pababalikin niya sa Pilipinas si Jose Maria Sison kapag nanalo siya bilang pangulo.

Sinabi ni Bise Presidente Leni Robredo na pababalikin niya sa Pilipinas si Jose Maria Sison kapag nanalo siya bilang pangulo. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Sinabi ni Robredo sa isang Facebook post na kasinungalingan ang kumakalat na text messages. Wala ring sinabi si Robredo na pahayag tungkol sa tagapagtatag ng Communist Party of the Philippines sa kaniyang campaign rally sa Butuan City noong Marso 9.

Sinabi ni Robredo sa isang Facebook post na kasinungalingan ang kumakalat na text messages. Wala ring sinabi si Robredo na pahayag tungkol sa tagapagtatag ng Communist Party of the Philippines sa kaniyang campaign rally sa Butuan City noong Marso 9. Bakit kailangan i-fact-check: Kumakalat ang sabi-sabi sa pamamagitan ng text message. Ipinadala sa Rappler bilang forwarded messages at email ang sabi-sabi upang ma-fact-check.

Mga detalye

Isang sabi-sabi ang kumakalat sa pamamagitan ng text messages na pababalikin ni Bise Presidente Leni Robredo ang Communist Party of the Philippines founder Jose Maria Sison kung siya ay manalo bilang pangulo sa darating na eleksiyon.

Ayon sa isang bersiyon ng text message, sinabi umano ni Robredo: “Joma Sison is a true patriot of the country. I will make sure he will finally return home this year if I win. He deserves to be named national hero.”

(Si Joma Sison ay isang tunay na makabayan. Sisiguraduhin ko na sa wakas ay makakabalik siya sa bansa ngayon taon kapag ako ay nanalo. Karapat-dapat siyang gawing pambansang bayani.)

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Pinasinungalingan ni Robredo ang laman ng mga kumakalat na text messages sa isang post sa kaniyang opisyal na Facebook page noong Marso 13. “Para klaro: Kasinungalingan ito,” sabi ng post ni Robredo.

“Once and for all: Kaliwa, kanan, taas, baba, lahat handa tayong pakinggan – basta tapat, mapayapa, at handang magtrabaho para iangat ang buhay ng Pilipino,” dagdag pa ni Robredo.

Noong Marso 5, sinabi ni Cavite 7th District Representative Jesus Crispin “Boying” Remulla sa programa niya sa DZRH na ang ilan sa mga dumalo sa campaign rally ni Robredo sa Cavite noong Marso 4 ay miyembro ng NPA at nagsanay ng mga kabataan sa hanay.

Kaagad na binatikos ng organizers ng campaign rally ni Robredo sa Cavite at ng party-list group na Akbayan ang pahayag ni Remulla.

“We call on Representative Remulla to immediately stop red-tagging the broad pink movement, particularly his own constituents in Cavite. It is such unbecoming conduct from an official who is supposed to respect the will of his people,” sabi ng Akbayan.

(Nananawagan kami kay Representante Remulla na tigilan ang pag-red-tag sa malawak na pink movement, lalo na sa sarili niyang nasasakupan sa Cavite. Hindi ito magandang asal para sa isang opisyal na dapat ay rumerespeto sa nais ng kaniyang mga kababayan.)

Sinusuportahan ng pamilya Remulla ang karibal ni Robredo sa pagkapangulo na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. – Lorenz Pasion/Rappler.com

