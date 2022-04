HINDI TOTOO: Sinabi ni Robredo na dapat handang ikamatay ng libo-libong sundalo ang Scarborough Shoal

Buod

Ang sabi-sabi: Sinabi ni Bise Presidente Leni Robredo na dapat handang ikamatay ng libo-libong sundalo ang Scarborough Shoal.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Hindi ito sinabi ni Robredo. Peke ang quote card na nagtataglay ng sabi-sabing ito.

Hindi ito sinabi ni Robredo. Peke ang quote card na nagtataglay ng sabi-sabing ito. Bakit kailangan i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 500 na reaksiyon, 500 na komento, at 236 na share ang post na naglalaman ng sabi-sabing ito sa Facebook.

Mga detalye

Isang quote card mula sa isang pro-Marcos-Duterte personal blog sa Facebook ang nagsasabing nagpahayag daw ng ganito si Bise Presidente Leni Robredo: “Kung kinakailangan magbuwis ng buhay ang libo-libong sundalo para makuha natin ang Scarborough Shoal, then so be it. ’Pag sundalo ka, ready ka dapat mamatay anytime para sa bayan. Without the shoal, we are poor. We should be rich.”

Ipinapakita sa quote card ang logo ng news blog na kami.com.ph.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito. Minanipula ang orihinal na quote card ng kami.com.ph.

Ang quote card na ito ay minanipula. Ang teksto ay ipinatong lamang sa orihinal na quote card ng kami.com.ph. Itinanggi na ng KAMI na sila ang naglathala ng quote card na naglalamaman ng umano’y pahayag ni Robredo tungkol sa mga sundalo at Scarborough Shoal.

Ang orihinal na quote card ng kami.com.ph ay nagtataglay ng pahayag ni Robredo sa Commission on Elections debate na nagtatapos sa: “At ngayong darating na halalan, ang tatanglaw sa buong bayan, ilaw ng tahanan.”

Wala ring pruweba na sinabi ni Robredo ang pahayag na dapat handang mamatay ang libo-libong sundalo para sa Scarborough Shoal.

Pabor si Robredo na ipaglaban ang ating soberanya sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Ibinahagi niya ang kanyang plano na gamitin ang 2016 Hague ruling at kumalap ng suporta mula sa international community para ipaglaban ang atin. – Renzo Arceta/Rappler.com

