KULANG SA KONTEKSTO: Sinabi ni Robredo, ‘’Pag naging pangulo ako walang magbabago’

Hindi isinama sa quote card ang mga unang sinabi ni Robredo tungkol sa kaniyang mga programa at track record na tinutukoy niya nang sabihin niyang walang magbabago

Buod

Ang sabi-sabi: Sinabi ni Bise Presidente Leni Robredo na “’Pag naging pangulo ako, walang magbabago.”

Sinabi ni Bise Presidente Leni Robredo na “’Pag naging pangulo ako, walang magbabago.” Marka: KULANG SA KONTEKSTO

KULANG SA KONTEKSTO Ang katotohanan: Ang tinutukoy ni Robredo ay ang kaniyang mga programa at track record nang sabihin niya ang quote. Nilinaw din ito ng SMNI sa programa nilang Good Morning Sonshine sa DZAR 1026.

Ang tinutukoy ni Robredo ay ang kaniyang mga programa at track record nang sabihin niya ang quote. Nilinaw din ito ng SMNI sa programa nilang Good Morning Sonshine sa DZAR 1026. Bakit kailangan i-fact-check: Mabilis na ikinalat ng iba’t-ibang Facebook page at users ang sabi-sabi.

Mga detalye

Isang post ng SMNI News noong Enero 18 ang gumamit ng larawan ni Bise Presidente Leni Robredo at ng umano’y pahayag niya.

Nilagyan ng SMNI News ng highlight sa quote card ang unang linya mula sa mas mahabang pahayag ni Robredo – ang linyang “’Pag naging pangulo ako, walang magbabago.” Ito rin ang ginamit na caption ng SMNI News.

Isinama rin ng SMNI News ang mga sumunod na pahayag ni Robredo tungkol sa eleksiyon at pulitika matapos ang nasabing linya.

Kulang sa konteksto ang sabi-sabing ito.

Iniwan ng SMNI News ang tunay na konteksto ng pahayag ni Robredo at idinugtong ito sa mga kasunod na pahayag na iba ang konteksto. Hindi nito isinama ang mga pahayag ni Robredo tungkol sa kaniyang mga programa na tinutukoy niya nang sabihin niya ang linyang “’Pag naging pangulo ako, walang magbabago.”

Ang pahayag ni Robredo ay mula sa kaniyang virtual meet and greet kasama ang grupong Robredo People’s Council. Sinabi niya ang linyang “’Pag naging pangulo ako, walang magbabago” sa 1:01:52 mark ng nasabing virtual meet.

Bago ang nasabing linya, ibinahagi ni Robredo ang kaniyang track record, tulad ng pagkakamit ng ISO certification para sa Office of the Vice President (OVP) at pinakamataas na Commission on Audit rating noong 2021. Binanggit din ni Robredo ang kaniyang mga pagbisita sa mga biktima ng kalamidad, pati ang kaniyang Angat Buhay Program.

Nilinaw ng SMNI ang konteksto ng pahayag ni Robredo sa kanilang programa na Good Morning Sonshine sa DZAR 1026 isang araw matapos nilang i-post ang pinaigsing pahayag ni Robredo sa kanilang Facebook page.

Sinabi ng radio host ng programa na si Vhal Divinagracia sa 7:57 timestamp: “Kung hanggang diyan ka lang magbasa, parang sinasabi niya na ’pag manalo siya maging pangulo, walang pagbabago. So anong aspect na walang pagbabago? Pero nilinaw niya naman is ’yung serbisyo niya sa publiko hindi raw ’yon magbabago.”

Ang SMNI News Channel ay pagmamay-ari ng Sonshine Media Network International, ang broadcasting arm ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Quiboloy, kaibigan at spiritual adviser ni Pangulong Rodrigo Duterte. (READ: THE CASE VS QUIBOLOY | Years of alleged abuse, fraud catch up with Davao preacher) – Lorenz Dantes Pasion/Rappler.com

