HINDI TOTOO: Nais ni Robredo gawing legal ang droga sa Pilipinas

Walang pahayag o iminungkahi si Robredo na gawing legal ang paggamit ng droga sa bansa. Sa isang forum sa University of the Philippines Los Baños noong 2017, iminungkahi ni Robredo na pag-aralan ng pamahalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang naging hakbang ng bansang Portugal sa pagsugpo ng ilegal na droga.

Buod

Ang sabi-sabi: Nais ni Bise Presidente Leni Robredo na gawing legal ang paggamit ng ilegal na droga sa Pilipinas.

Nais ni Bise Presidente Leni Robredo na gawing legal ang paggamit ng ilegal na droga sa Pilipinas. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Walang pahayag o iminungkahi si Robredo na gawing legal ang paggamit ng droga sa bansa. Sa isang forum sa University of the Philippines Los Baños noong 2017, iminungkahi ni Robredo na pag-aralan ng pamahalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang naging hakbang ng bansang Portugal sa pagsugpo ng ilegal na droga.

Bakit kailangang i-fact-check: Noong 2021 pa nagsimulang ikalat ang sabi-sabing ito sa social media, ngunit lumutang muli ito bago ang halalan nitong 2022. Isang TikTok video na naglalaman ng sabi-sabing ito ay ipinaskil din sa Facebook.

Mga detalye

Ilang buwan bago ang halalan nitong Mayo 2022, lumutang muli sa social media ang naging pahayag ni Bise Presidente Leni Robredo tungkol sa kanyang mungkahi noon sa kampanya ng administrasyong ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa ilegal na droga.

Hindi totoo na iminungkahi ni Robredo na gawing legal ang paggamit ng droga sa bansa.

Sa isang forum sa University of the Philippines Los Baños noong 2017, tinanong si Robredo kung anong alternatibo ang kanyang maimumungkahi sa “war on drugs” ni Duterte. Ang kanyang naging sagot ay tingnan at pag-aralan ang naging pamamaraan ng Portugal sa paglaban nito sa ilegal na droga.

Umani ng iba’t ibang reaksiyon ang mungkahi na ito ni Robredo. Nilinaw niya sa isang panayam noon na hindi dekriminalisasyon ang kanyang naging mungkahi, kundi ang pag-aralan ang iba’t ibang paraan na ginamit ng ibang bansa sa pagsugpo ng ilegal na droga, kagaya ng ginawa ng pamahalaan ng Portugal.

2001 nang i-decriminalize ng bansang Portugal ang paggamit ng ilegal na droga o ang “low-level possession and use of drugs,” pero hindi ibig sabihin ay naging legal na ang droga sa kanila. May karampatang parusa pa rin ang mga mahuhuling gumagawa, nagbebenta, o nagtutulak ng ilegal na droga, at ang mga mahuhuling gumagamit naman ay sasailalim sa mga programang pangrehabilitasyon ng gobyerno.

Bukod sa dekriminilisasyon ng droga, pinalawak pa ng gobyerno ng Portugal ang pagsugpo ng ilegal na droga sa pamamagitan ng pagbuo ng mga programang pangprebensiyon at pangrehabilitasyon.

Sa isang naging pag-aaral noong 2017 sa ginawang hakbang na ito ng Portugal, lumabas na bumaba ang bilang ng mga nahuhuling gumagamit ng ilegal na droga. Nabawasan din ang bilang ng mga namamatay na gumagamit nito, at nabawasan din ang bilang ng mga taong pumapasok sa rehabilitation centers.

Matatandaan na naging co-chairperson ng Inter-Agency Committee on Anti-Illegal Drugs (ICAD) si Robredo sa loob ng 18 na araw. Pagkatapos ng kanyang panandaliang pamumuno, isinapubliko ng kanyang opisina ang 40 na pahinang report na maaaring gamitin ng pamahalaang Duterte sa kanilang kampanya kontra sa ilegal na droga.

Isa sa laman ng report na ito ay ang mungkahi na pag-ibahin ang proseso ng pagdakip sa mga “user” at “pusher.” Sa isang panayam ni Robredo sa Sorsogon noong Oktubre 2021, idiniin niya na dapat mas pinagtuunan ng pansin ng gobyerno ang prebensiyon at mga programang pangrehabilitasyon upang sana ay naiwasan ang naging madugong kinahinatnan ng kampanyang ito.

Mayroon pang ibang mga fact check ang Rappler kaugnay ng isyung ito. – Erick Prynze Sazon/Rappler.com

