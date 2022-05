HINDI TOTOO: Plano ni Sara Duterte na imandato ang ROTC sa kolehiyo

Buod

Ang sabi-sabi: Bilang kalihim ng Department of Education (DepEd), plano ni presumptive vice president Sara Duterte na imandato ang Reserve Officers’ Training Corps sa mga nasa 1st year at 2nd year ng kolehiyo.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Basic education ang sakop ng DepEd. Hindi na sakop ng kanilang pamamahala ang mga kolehiyo at graduate school sa bansa. Ang Commission on Higher Education ang namamahala sa mga ito.

Basic education ang sakop ng DepEd. Hindi na sakop ng kanilang pamamahala ang mga kolehiyo at graduate school sa bansa. Ang Commission on Higher Education ang namamahala sa mga ito.

Mga detalye

Sa isang kumakalat na listahan sa Facebook, ipinapakita ang mga plano umano ni presumptive vice president Sara Duterte na mga pagbabago sa kurikulum mula elementarya hanggang graduate school dahil siya ang susunod na magiging kalihim ng Department of Education (DepEd).

Ayon sa post, pinaplano ni Duterte na gawing mandatory ang Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) mula 1st year hanggang 2nd year college, at mandatory military training service naman sa mga post-graduate na may edad 23 hanggang 24. Ang lahat daw ng tutugon dito ay magkakaroon ng “free tuition.”

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Sa Facebook live ni Duterte sa kanyang opisyal na Facebook page noong Lunes, Mayo 16, sinabi nitong walang koneksiyon ang pagiging kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon sa mandatory ROTC.

“With regard to ROTC and Department of Education, ROTC and Department of Education remind lang ko sa tanan mga bright that the Department of Education is all about basic education at ALS. It has nothing to do with ROTC,” sabi ni Duterte.

(Tungkol sa ROTC at Kagawaran ng Edukasyon, ang ROTC at Kagawaran ng Edukasyon nagpapaalala lang sa lahat na ang Kagawaran ng Edukasyon ay tungkol sa pangunahing edukasyon at ALS. Wala itong kinalaman sa ROTC.)

“DepEd is basic education plus ALS (Ang DepEd ay para sa pangunahing edukasyon at ALS),” dagdag ni Duterte.

Ang mandato ng DepEd ay sa basic education at sa Alternative Learning System (ALS). Ang Commission on Higher Education (CHED) naman ang may mandato sa kolehiyo at graduate school.

Noong Mayo 11, inanunsiyo ni presumptive president Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na si Duterte ang magiging kalihim ng DepEd. (BASAHIN: Sara Duterte will be education secretary – Marcos Jr.) – Owenh Toledo/Rappler.com

Si Owenh Toledo ay nagtapos bilang volunteer ng fact-checking mentorship program ng Rappler. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor.

