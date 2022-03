KULANG SA KONTEKSTO: Sinabi ni Sharon Cuneta na si Robredo ang pangulong paniniwalaan ng NPA

Buod

Ang sabi-sabi: Sinabi ni Sharon Cuneta na si Bise Presidente Leni Robredo ang magiging unang presidente na paniniwalaan ng New People’s Army at magiging kaibigan ng Abu Sayyaf.

Sinabi ni Sharon Cuneta na si Bise Presidente Leni Robredo ang magiging unang presidente na paniniwalaan ng New People’s Army at magiging kaibigan ng Abu Sayyaf. Marka: KULANG SA KONTEKSTO

KULANG SA KONTEKSTO Ang katotohanan: Putol ang bidyo na ipinakita sa post. Sa orihinal na bidyo ng rally ni presidential candidate Robredo sa Negros Occidental, sarkastiko ang pahayag ni Cuneta dahil pinatutungkulan niya ang walang basehan na pag-uugnay ng mga kritiko kay Robredo at sa mga armadong rebelde.

Putol ang bidyo na ipinakita sa post. Sa orihinal na bidyo ng rally ni presidential candidate Robredo sa Negros Occidental, sarkastiko ang pahayag ni Cuneta dahil pinatutungkulan niya ang walang basehan na pag-uugnay ng mga kritiko kay Robredo at sa mga armadong rebelde. Bakit kailangan i-fact-check: Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang mahigit 5,561 reaksiyon, 740 komento, at 93,100 views ang post sa TikTok na may sabi-sabing ito.

Mga detalye

Isang bidyo noong Marso 13 ng TikTok channel “@taewooh31” ang nagpakita ng isang clip ni Sharon Cuneta na nagsasabing si Bise Presidente Leni Robredo ang magiging unang presidente na paniniwalaan ng New People’s Army (NPA) at magiging kaibigan ng Abu Sayyaf.

Sinabi ni Cuneta sa clip ang linyang, “Magiging kauna-unahang presidente na paniniwalaan ng NPA. Eh di pati Abu Sayyaf friends na natin.”

Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang mahigit 5,561 reaksiyon, 740 komento, at 93,100 views ang post sa TikTok.

Kulang sa konteksto ang sabi-sabing ito.

Putol ang bidyo na ipinakita sa post. Sa orihinal na bidyo ng rally ni Robredo sa Negros Occidental, sarkastiko ang pahayag ni Cuneta dahil pinatutungkulan niya ang walang basehan na pag-uugnay ng mga kritiko kay Robredo at sa mga armadong rebelde.

Katunayan, pinasinungalingan ni Cuneta ang kumakalat na sabi-sabi na kakampi ni Robredo ang NPA.

Sa 4:12:16 timestamp nitong video ng campaign rally ni Robredo sa Negros Occidental, sinabi ni Cuneta: “Maraming mahilig magkalat ng fake news. Wala na silang masira kay Ma’am Leni. Ang bago, kakampi na raw niya ang NPA. Sabi ko, that’s not true! Pero akalain mo kung totoo ’yon, aba’y siya ang magiging kauna-unahang presidente na paniniwalaan ng NPA. Eh di pati Abu Sayyaf friends na natin, wala nang terrorist?”

Si Cuneta ay ang asawa ng vice presidential candidate at senador na si Kiko Pangilinan. Si Pangilinan ang katambal ni Robredo sa darating na eleksiyon sa Mayo.

Isang linggo bago ang rally sa Negros Occidental, inakusahan ni Cavite 7th District Representative Jesus Crispin “Boying” Remulla ang ilan sa mga dumalo sa campaign rally ni Robredo sa Cavite noong Marso 4 bilang mga miyembro o sinanay ng NPA.

Walang ibinigay na patunay si Remulla nang sabihin ang akusasyon sa 8:42 timestamp ng talk show niya sa DZRH noong Marso 5.

Sinegundahan naman ng presidential candidate na si Senator Ping Lacson ang alegasyon ni Remulla. Nag-tweet ang senador na nakababahala ang umano’y tulungan ng dalawang panig. Makaaapekto raw ito sa kampanya ng gobyerno para tapusin ang rebelyon sa bansa.

Nag-tweet muli ang senador matapos mabatikos ng kampo ni Robredo na red-tagging ang nauna niyang tweet. Sinabi ni Lacson, “truth hurts.” Dagdag ng senador, gusto lamang niyang wakasan ang “longest running insurgency in the world.”

Sinabi ni Robredo na iresponsable ang ginawang akusasyon ng dalawa dahil walang ebidensiya ang mga ito.

“Kung may pruweba, ’di ilabas ’yung pruweba. Pero ’wag naman ’yung basta-basta mag-a-accuse na very irresponsible…. Ako, wala ako nakita at all na any indication na puwede kaming ma-accuse na nakikipag-sabwatan kami,” sabi ni Robredo.

Si Lacson ang nag-iisang presidential candidate mula sa Cavite. Sinusuportahan naman ng mga Remulla ang presidential candidate na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Ang Cavite ang pangalawa sa may pinakamaraming botante sa 2022 elections. Ang probinsiya ay may 2.3 million na rehistradong botante. – Lorenz Pasion/Rappler.com

