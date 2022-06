HINDI TOTOO: Hindi ibinalita ang kalagayan ng Ilog Pasig sa ilalim nina Aquino at Duterte

Buod

Ang sabi-sabi: Hindi ibinalita ng media ang naging kalagayan at naging kaibahan ng Ilog Pasig sa ilalim ni dating Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III kompara sa kasalukuyang lagay nito sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Hindi ibinalita ng media ang naging kalagayan at naging kaibahan ng Ilog Pasig sa ilalim ni dating Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III kompara sa kasalukuyang lagay nito sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Ibinalita ng media ang kalagayan ng Pasig River sa ilalim ng dalawang presidente, kagaya na lamang ng ginawang rehabilitasyon sa Pasig sa ilalim ni Aquino at ang pagdaragdag ng isang ferry rito noong 2021.

Ibinalita ng media ang kalagayan ng Pasig River sa ilalim ng dalawang presidente, kagaya na lamang ng ginawang rehabilitasyon sa Pasig sa ilalim ni Aquino at ang pagdaragdag ng isang ferry rito noong 2021. Bakit kailangang i-fact-check: Sa ngayon ay umabot na sa 725,944 views, 4,000 na shares, at 20 na komento ang naturang kasinungalingan sa Facebook.

Mga detalye

Hindi umano ibinalita ng media ang naging kaibahan ng mga ipinanukalang proyekto para sa Ilog Pasig sa panahon ng dating pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III at ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, ayon sa isang nag-viral na paskil sa Facebook.

Makikita sa video ang umano’y walang katuturan na pagsilip sa tulay at pag-iinspeksiyon ni Aquino sa Ilog Pasig. Kasama rin dito ang paghahambing sa pagiging malinis ng naturang ilog at ang pagkakaroon ng dagdag na ferry sa ilalim ni Duterte.

“Noynoy Aquino Administration vs Tatay Digong Administration… Diba wala gipa kita sa News or even sa Media,” dagdag na patutsada ng awtor ng naturang paskil.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Noong 2021, kabilang sa nagpaskil ng ulat ang UNTV News and Rescue at Business Mirror. Naglabas din ng pahayag ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) tungkol sa dagdag na isang ferry sa Ilog Pasig – isang donasyon mula sa New San Jose Builders Inc. (NSJBI), at hindi proyekto ni Duterte. Ang ginamit na bahagi ng nag-viral na video sa Facebook ay mula rin sa UNTV News and Rescue.

Samantala, noong 2013, sa ilalim ng administrasyon ng dating pangulong Aquino, nagkaroon din ng ulat ang Inquirer at press release ang Official Gazette tungkol sa “Pasig River Greening Project,” ang pakikipagtulungan ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa Pasig River Rehabilitation Commission (PRRC) para sa layuning linisin ang tubig sa naturang ilog. Sa nasabing proyekto, isa sa pinagtuunan ng pansin ay ang pagtatanim ng mangroves o bakawan sa pampang ng Ilog Pasig.

Taong 2019, matapos ipahayag ni Duterte na, “hindi na malilinis pa ang Ilog Pasig dahil sa kawalan ng zoning,” binuwag ng Pangulo ang PRRC sa bisa ng Executive Order 93.

Noong Enero 2021, ang clip, na ginamit sa nag-viral na bidyo sa fact check na ito, ay ginamit na rin sa pagpapakalat ng maling impormasyon na nahulog umano si Aquino sa creek. (BASAHIN: FALSE: Video shows former president Noynoy Aquino falling into creek)

Kaugnay nito, ang paglilinis sa Pasig River na ipinakit sa video ay isang dekada nang isinasagawa ng Pasig River Warriors. Taliwas sa ipinapahiwatig sa nag-viral na video, hindi pa nakaupo si Duterte nang magsimula ang inisyatibng na ito. – Rochel Ellen Bernido

