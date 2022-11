Maaaring mag-usap ang guro, mag-aaral sa social media kung tungkol sa aralin

Ang sabi-sabi: Alinsunod sa Department of Education (DepEd) Order 49 s. 2022, mang-u-unfriend na at hindi na mag-re-reply ang mga guro sa kanilang mga estudyante.

Ito ang nakalagay sa teksto sa video: “I usually communicate with my students for me to answer their questions about our lessons. I also answer some personal questions to guide them as their second parent. But right now I have to stop replying to their messages. DEPED ORDER #49 S.2022.”

(Madalas akong makipag-usap sa aking mga estudyante upang sagutin ang kanilang mga tanong tungkol sa aming mga aralin. Madalas ko rin sagutin ang mga personal na tanong upang gabayan sila bilang pangalawang magulang. Ngunit kailangan ko nang tumigil sa pagrereply sa kanilang mga mensahe.)

Nakalagay din sa caption sa video: “Madami dami akong iuunfriend #publicteachers #depedmemorandum #depedorder49s2022 #depedteacher.”

Marka: KULANG SA KONTEKSTO

Bakit kailangan i-fact-check: Sa kasalukuyan, ang TikTok na may sabi-sabing ito ay may humigit-kumulang 338,200 na mga view at 20,300 na mga heart.

Ang katotohanan: Ayon sa DepEd Order 49 s. 2022, inaasahan ang mga opisyal at empleyado ng DepEd, pati na ang mga guro, na umiwas sa relasyon, interaksiyon, at komunikasyon, kasama na ang pakikipag-follow sa social media ng mga estudyante sa labas ng paaralan – maliban na lamang kung sila ay magkakamag-anak. Alinsunod ito sa professionalism standard na nais isulong sa kagawaran.

Sa isang press conference noong Nobyembre 7, binigyang diin ni DepEd spokesperson Michael Poa na ang pakikipag-usap sa social media ng mga guro at estudyanteng may kinalaman sa aralin ay hindi ipinagbabawal dahil hindi naman ito “outside the school setting” na kondisyong nakapaloob sa department order.

Sa kaparehong press conference, nilinaw din na wala pang direktibang mag-unfriend o mag-unfollow ang mga guro sa kanilang mga estudyante. “Discouraged” lang ang ugnayan sa social media para hindi maging “very personal” ang relasyon ng mga guro at estudyante bilang proteksiyon sa mga kaso ng sexual abuse.

Ayon naman sa Republic Act 6713 na sinunod ng nasabing DepEd Order, ang mga lingkod ng gobyerno tulad ng mga guro na lumabag sa professionalism standard ay maaaring mamultahan ng hanggang anim na buwang halaga ng suweldo, suspensiyon na hindi hihigit sa isang taon, o pagkatanggal sa trabaho, ayon sa resulta ng patas na pagsusuri. – Micah Gonzales/Rappler.com

Si Micah Gonzales ay isang volunteer ng fact-checking mentorship program ng Rappler. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor.

