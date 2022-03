HINDI TOTOO: Text blast tungkol sa suporta ni Joma Sison sa kandidatura ni Robredo

Buod

Ang sabi-sabi: Inendoso ng Communist Party of the Philippines founder Jose Maria “Joma” Sison ang kandidatura sa pagkapangulo ni Leni Robredo.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Ang quote mula kay Sison na pumupuri sa mga katangian ni Robredo ay ipinahayag niya sa kanyang opisyal na Twitter account noong Agosto 30, 2018, at walang kaugnayan sa eleksiyon na paparating pa lamang sa loob ng dalawang taon. Itinanggi na rin ito ni Robredo sa isang pahayag kamakailan.

Ang quote mula kay Sison na pumupuri sa mga katangian ni Robredo ay ipinahayag niya sa kanyang opisyal na Twitter account noong Agosto 30, 2018, at walang kaugnayan sa eleksiyon na paparating pa lamang sa loob ng dalawang taon. Itinanggi na rin ito ni Robredo sa isang pahayag kamakailan. Bakit kailangan i-fact-check: Ikinakalat ang sabi-sabing ito sa pamamagitan ng text messages, na ipinasa sa Rappler para ma-fact-check.

Mga detalye

Mula Marso 11, 2022, kumalat ang isang text message na naglalaman umano ng pag-endoso ni Communist Party of the Philippines founder Jose Maria “Joma” Sison sa kandidatura sa pagkapangulo ni Vice President Leni Robredo. Kasama umano sa nagbibigay ng todong suporta ang New People’s Army (NPA).

Isa sa mga nakatanggap ng text blast si Mara Cepeda, ang beat reporter ng Rappler na sumusunod sa kampanya ni Robredo. Natanggap niya ito sa gitna ng coverage niya ng pinakamalaking rally ni Robredo sa Bacolod City, Negros Occidental, noong Marso 11.

Ayon sa text: “‘Leni Robredo is far more intelligent, honest and competent than Duterte’ Joma Sison on CPP-NPA’s all out support for VP Leni.”

(“Si Leni Robredo ay di hamak na mas matalino, matapat, at may kakayahang mamumo kaysa kay Duterte.” Pahayag ni Joma Sison tungkol sa buong pagsuporta ng CPP-NPA para kay VP Leni.)

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Ang pahayag sa text na pumupuri sa mga katangian ni Robredo ay bahagi ng isang pahayag sa opisyal na Twitter account ni Sison noong Agosto 30, 2018, at walang kaugnayan sa eleksiyon na paparating pa lamang sa loob ng dalawang taon.

Ang buong tweet ay: “Leni Robredo is far more intelligent, honest and competent than a Duterte who has gone out of his mind by worshipping and emulating the fascist dictatorship and corruption of Marcos.”

(Si Leni Robredo ay di hamak na mas matalino, matapat at may kakayahan bilang pinuno kaysa kay Duterte, na nababaliw na dahil sa kanyang pagsamba at pagsunod sa yapak ng pasistang diktadorya at korupsiyon ni Marcos.)

Sinabi ni Sison ito bilang tugon sa pahayag ni Duterte kay Robredo noong Agosto 30, 2018, din. Ang pahayag ni Duterte ay: “You’re better off with a dictator the likes of Marcos. That is what I suggested. Puwede kayo mag (You can go for) constitutional succession, it’s Robredo, but she cannot hack it.”

(Mas mabuti na pinamumunuan kayo ng diktador kagaya ni Marcos. ‘Yan ang iminumungkahi ko. Puwedeng sundin ninyo ang Konstitusyon tungkol sa pagpapalit ng mga namumuno, kaya’t magiging presidente si Robredo, pero hindi niya kaya.)

Hindi ineendoso ni Sison si Robredo para sa pagkapresidente ngayong eleksiyon.

Naglabas din ng opisyal na pahayag si Robredo sa kanyang Facebook account Marso 13 at itinanggi ang mga sabi-sabi. Ayon sa Bise Presidente: “Andami daw nakatanggap nito kagabi. Tapos non-stop ang red-tagging sa akin at sa ating volunteers. May paandar pang bubuo daw ako ng coalition government kasama ang CPP-NPA-NDF. Para klaro: kasinungalingan ito.”

Dagdag pa ni Robredo: “Yung mga talagang kilala ako, alam na hindi ako naniniwala sa dahas para solusyonan ang anumang problema. Alam na tutol ako sa sinumang pumupulot ng armas para maggiit ng sariling agenda. Hindi ako makikipag-alyansa sa mga ganun or sa mga naniniwala dun. Priority ko ang magtrabaho sa mapayapang paraan para sa dignidad ng bawat tao, ang empowered and responsible exercise of freedoms, at ang fairness.”

May mga ilang sabi-sabing na kumalat mula sa grand rally ni Robredo sa Bacolod, kagaya ng tungkol sa kabuuang bilang na mga taga-suporta na pumunta rito at ang paggawa ng hindi totoong pahayag na di-umanong pinalabas ng mga media outlet sa lungsod. Na-fact–check din ang mga ito ng Rappler

Hindi ito ang unang beses na may mga ulat tungkol sa mga text blast na natatanggap tuwing may grand rally si Robredo. Noong pumunta siya sa Butuan City noong Marso 9, mayroong mga nakatanggap din ng isa pang text blast tungkol sa sabi-sabing pababalikin ni Robredo si Sison sa Pilipinas, kapag nanalo siya bilang pangulo. Napatunayan din na hindi totoo ang pahayag na ito.

Matagal na ring na fact-check ng Rappler ang sabi-sabi na miyembro o may koneksiyon si Robredo sa CPP-NPA-NDF. – Sofia Guanzon/Rappler.com

