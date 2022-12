May mga naunang panukala para sa sovereign wealth fund ng Pilipinas

Ang sabi-sabi: Ang panukalang pagtatatag ng Maharlika Investment Fund, na ihain nina Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos at Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez, ang kauna-unahang inisiyatiba para magkaroon ng sovereign wealth fund ang Pilipinas.

Sinabi sa isang video: “Ito na nga mga kaibigan, nai-file na nga ang bill ng panukalang batas ng sovereign wealth fund ng mag-uncle na Ferdinand Martin Romualdez at Sandro Marcos. Ang Philippine sovereign wealth fund ay tinatawag din Maharlika Investments Fund (MIF). Ang kagandahan pa nito, mga kaibigan, ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon ng ganitong initiative sa ating bansa.”

Marka: HINDI TOTOO

Bakit kailangang i-fact-check: Sa kasalukuyan, ang video na naglalaman ng sabi-sabi ay mayroon nang 22,000 views sa YouTube.

Ang katotohanan: Bago pa man maihain ng kasalukuyang Kongreso ang House Bill No. 6398 o “Maharlika Investments Funds (MIF) Act” ay nagkaroon na ng mga panukalang batas na naglalayong bumuo ng sovereign wealth fund ng Pilipinas noong ika-17 na Kongreso.

Ihinain ni dating senador Paolo Benigno “Bam” Aquino IV ang Senate Bill No. 1212 o “Philippine Investment Fund Corporation (PIFC) Act” noong Oktubre 20, 2016, samantalang ihinain naman ni Senador Joseph Victor “JV” Ejercito ang SB No. 1764 o ang “Philippine Sovereign Wealth Fund (PSF) Act” noong Mayo 16, 2018.

Kapareho ng MIF, layunin ng PSF at PIFC na magtatag ng sovereign wealth fund na gagamitin sa mga investment na magbibigay ng dagdag kita sa bayan.

Pagkakaiba ng Maharlika fund sa dalawang naunang panukalang batas: Sa orihinal na bersiyon ng MIF, P275 bilyon ang kapital na kinakailangan upang mabuo ang pondo. Kukuhanin ang mga ito sa Government Service Insurance System (GSIS), Social Security System (SSS), Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, at sa national budget.

Ngunit dahil sa panawagan ng iba’t ibang sektor, inanunsiyo ni Marikina City 2nd District Representative Stella Quimbo, isa sa mga awtor ng panukala, nitong Disyembre 7 na inamyendahan na ang panukala at hindi na kabilang ang GSIS at SSS sa mga pagkukunan ng pondo.

Samantala, sa dating panukalang PFIC ni Aquino, sa national budget naman dapat kukunin ang P200 bilyong kapital. Sa bisa ng General Appropriations Act kada taon, patuloy na kukuhanin sa national budget ang taunang kontribusyon para sa pondo.

Sa national budget din dapat kukuhanin ang paunang pondo ng PSF, ngunit hindi tinukoy ang tiyak na halaga.

Kinahantungan ng mga naunang panukala: Ang mga panukalang batas para sa PIFC at PSF ay parehong sa committee level lamang nakarating matapos ang unang pagdinig sa mga ito.

Kasalukuyang dinidinig ng committee on banks and financial intermediaries ng Kamara ang panukalang batas para sa MIF. – Ailla dela Cruz/ Rappler.com

