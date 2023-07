FACT CHECK: Titulong “Eat Bulaga” hindi pa nababawi ng TVJ

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Ang sabi-sabi: Nabawi na ng television hosts na sina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey De Leon (TVJ) ang pagmamay-ari sa trademark ng titulong “Eat Bulaga!”

Marka: HINDI TOTOO

Bakit kailangang i-fact check: Sa kasalukuyan, mayroong 135,000 na view ang YouTube video na naglalaman ng sabi-sabi. Ang video ay nai-post noong Hulyo 16 sa isang channel na may 740,000 subscribers.

Ano ang laman ng video: Ang video ay pinamagatang “Sa wakas! Titulo nabawi na ng TVJ kinasuhan GMA Jalosjos Isko Paolo na-iyak nagwala GMA sarado na.”

Inilahad sa nasabing video ang pagsasampa ng reklamo ng TVJ laban sa Television and Production Exponents Inc. (TAPE) at GMA Network dahil sa umano’y paglabag sa copyright at hindi patas na kompetisyon.

Ang katotohanan: Totoong nagsampa ang TVJ ng reklamo laban sa dati nilang production company at network, ngunit hindi totoong nabawi na rin ng tatlong host ang titulong “Eat Bulaga.” Nananatiling nakabinbin sa Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL) ang kanilang aplikasyon.

Noong nakaraang buwan, nag-publish ang Rappler ng fact check tungkol din sa maling sabi-sabi na nanalo na ang TVJ sa labanan para sa trademark.

Hindi pa nababawi: Sa kasalukuyan, TAPE pa rin ang gumagamit ng pangalang “Eat Bulaga” para sa kanilang noontime show na umeere sa GMA Network. “E.A.T” naman ang pangalang ginagamit ng programa ng TVJ sa network na TV5.

Nanatiling pending ang aplikasyon para sa trademark ng nasabing programa sa ilalim ng mga pangalan ng tatlong host at ni Antonio Tuviera, ang dating presidente at chief executive officer ng TAPE. Batay sa pinakahuling update noong Hunyo 9, ang kasalukuyang status nito ay “awaiting response to examination action.”

Maging ang solong aplikasyon ni De Leon ay pending pa rin, at may status na “for further action by examiner” noong Hulyo 5.

Samantala, “awaiting due date to file payment of renewal issuance fee” naman ang kasalukuyang opisyal na status ng nag-expire na rehistro ng TAPE. Natapos ang 10 taong validity ng trademark registration ng TAPE noong Hunyo 14.

Reklamong copyright infringement: Sa reklamong inihain ng tatlong TV hosts kasama ang dating TAPE executive na si Jenny Ferre noong Hunyo 30, hiniling nila sa Marikina Regional Trial Court na pigilan ang TAPE at GMA sa paggamit ng pangalan, logo, at mga segment ng “Eat Bulaga” sa bagong programang kasalukuyang ipinapalabas sa GMA.

Iginigiit ng tatlo na sila ang may karapatang gumamit ng pangalan at mga segment ng “Eat Bulaga” dahil sila ang nakaisip nito. Inirereklamo rin ng trio ang pagpapalabas muli ng TAPE ng mga dating episode nang walang pahintulot. Dawit ang GMA Network sa reklamo dahil hinayaan umano nitong umere ang mga replay na episode.

Wala pang desisyon: Naglabas pa lamang ang korte ng summons para sa TAPE at GMA noong Hulyo 10, at natanggap ito ng dalawang panig noong Hulyo 12. Mayroong 30 araw ang TAPE at GMA upang tumugon sa reklamo. – Ailla Dela Cruz/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.