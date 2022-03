HINDI TOTOO: Ayon sa Guinness, pinakamalaki sa buong mundo ang Uniteam rally sa Cavite

Buod

Ang sabi-sabi: Kinilala ng Guinness World Records (GWR) bilang pinakamalaking rally sa buong mundo ang pagtitipon ng Uniteam nina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Sara Duterte sa Cavite noong Marso 22, 2022.

Kinilala ng Guinness World Records (GWR) bilang pinakamalaking rally sa buong mundo ang pagtitipon ng Uniteam nina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Sara Duterte sa Cavite noong Marso 22, 2022. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Walang inanunsiyo ang GWR tungkol dito, at walang mga pahayag, ulat, o dokumento na nagpapatunay rito.

Walang inanunsiyo ang GWR tungkol dito, at walang mga pahayag, ulat, o dokumento na nagpapatunay rito. Bakit kailangan i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang higit sa 448 reaksiyon, 231 shares, at 269 na komento ang post na naglalaman ng sabi-sabing ito.

Mga detalye

Mula Marso 22, 2022, kumalat ang isang post na nagsasabing pinarangalan ng Guinness World Records (GWR) ang Cavite rally ng kandidato sa pagkapangulong si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at ang kanyang running mate na si Sara Duterte bilang pinakamalaking rally sa buong mundo.

Nakalagay sa post: “Guinness world records awarded BBM-Sara’s rally in Cavite as the grandest and biggest rally in the world. Almost 800K supporters from various regions in the Philippines.”

(Pinarangalan ng Guinness world records ang BBM-Sara rally sa Cavite bilang pinakamagarbong at pinakamalaking rally sa buong mundo. Dinaluhan ito ng halos 800,000 na tagasuporta mula sa mga iba’t ibang rehiyon sa Pilipinas.)

Nang isulat ang fact check na ito, umabot na sa 448 reaksiyon, 231 shares, at 269 na komento ang post na naglalaman ng sabi-sabing ito.

Kasinungalingan ang lahat ng sabi-sabi sa post na ito.

Naganap ang sinasabing grand rally ng tambalang Marcos-Duterte noong Marso 22 sa General Trias, Cavite. Ayon sa opisyal tantiya mula sa hepe ng pulis ng General Trias, umabot sa 80,000 ang dumalo sa rally na ito.

Walang anunsiyo ang GWR na pinarangalan nila ang grand rally na ito bilang pinakamalaking rally sa buong mundo.

Hindi rin totoo ang sabi-sabi na halos 800,000 na tagasuporta ang dumalo.

Ang nakalista lamang sa opisyal na GWR website ay ang pinakamalaking civil rights rally na naganap sa buong mundo na pagpaparangal kay Martin Luther King Jr. noong Agosto 23, 1963, sa Washington, DC. Higit sa 250,000 na tao ay dumalo rito.

Isa sa mga larawang ginamit sa post ay hindi totoong nanggaling sa tinutukoy na rally sa Cavite. – Sofia Guanzon/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.