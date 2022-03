MANIPULADONG BIDYO: Kinanta ang isang UniTeam chant sa isang BTS concert

Buod

Ang sabi-sabi: Kinanta sa isang BTS concert ang “Bagong Pilipinas, bagong mukha,” na temang pangampanya ng UniTeam nina Ferdinand Marcos Jr. at Sara Duterte.

Kinanta sa isang BTS concert ang “Bagong Pilipinas, bagong mukha,” na temang pangampanya ng UniTeam nina Ferdinand Marcos Jr. at Sara Duterte. Marka: MANIPULADONG VIDEO

MANIPULADONG VIDEO Ang katotohanan: Wala sa audio ng orihinal na bidyo clip ng TikTok user na si @katysview ang pagkanta ng rapper na si Andrew E. ng UniTeam chant.

Bakit kailangan i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 70,000 reaksiyon, 12,000 komento, at 1,900,000 views ang post sa Facebook.

Mga detalye

Isang post noong Marso 20 ng Facebook user “ペシト ショーンポール” ang nagpapakita ng isang bidyo ng pagkanta ng UniTeam chant na “Bagong Pilipinas, bagong mukha” sa isang concert ng K-pop group na BTS.

Maririnig sa kabuuan ng bidyo ang chant habang ipinapakita ang concert ng BTS. Makikita rin na nakapatong sa bidyo ang linyang “wala na may nanalo na.”

Bagamat nakalagay sa caption ng post ang linyang “kayo na ang bahala kung maniniwala kayo dito” at “wag niyo seryosohin mga BBM supporters,” marami pa ring naniwala, base sa mga komento sa bidyo.

Hindi totoo ang sabi-sabi.

Ang orihinal na bidyo ay isang TikTok post ng user na si “katysview” na nagpapakita ng BTS concert. Wala sa bidyo ang audio na “Bagong Pilipinas, bagong mukha” chant na ginawa ng rapper na si Andrew E. para sa UniTeam tandem ng presidential candidate na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at running mate nito na si Davao City Mayor Sara Duterte.

Ang partikular na recording ng chant na ginamit sa manipuladong bidyo ay mula sa TikTok user “@marcosesiscomming” na ginagamit ng mga TikTok users na sumusuporta sa UniTeam tandem. Nang isulat ang fact check, ang audio recording ng chant ay ginamit na sa 57,900 na mga TikTok video.

Si Andrew E. ay isa sa celebrities na nagtanghal sa campaign rallies ng UniTeam tandem.

Ang K-pop group na BTS ay isa sa mga pinakatanyag na boy group sa mundo na itinanghal bilang IFPI Global Recording Artist of the Year sa dalawang magkasunod na taon. Ang grupo ay kilala sa singles nila na “Butter,” “Permission to Dance,” and “My Universe,” na pawang nanguna sa US Billboard Hot 100 chart.

Ang sabi-sabi na kinanta ang UniTeam chant sa isang BTS concert ay pinost noong Marso 20 kung kailan naganap ang Pasiglaban rally ng kalaban ni Marcos sa pagkapangulo na si Bise Presidente Leni Robredo. Nirepost ng Hollywood singer na si Ariana Grande ang isang clip mula sa rally ni Robredo kung saan sabay-sabay na kinanta ng mahigit 100,000 tagasuporta ni Robredo sa awit niyang “Break Free.” – Lorenz Pasion/Rappler.com

