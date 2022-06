HINDI TOTOO: Binihag ng mga komunista si dating UP resident Salvador Lopez

Buod

Ang sabi-sabi: Naging bihag ng mga komunista ang dating pangulo ng Unibersidad ng Pilipinas (UP) na si Salvador Lopez noong “Diliman Commune” noong 1971.

Naging bihag ng mga komunista ang dating pangulo ng Unibersidad ng Pilipinas (UP) na si Salvador Lopez noong "Diliman Commune" noong 1971. Marka: HINDI TOTOO.

HINDI TOTOO. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang “Hindi Totoo” na nauna nang ibinigay ng Akademiya at Bayan Kontra Disimpormasyon at Dayaan – ABKD sa kanilang fact check sa sabi-sabing ito. Ang katotohanan: Patuloy na namuno si Lopez sa unibersidad sa panahon ng Komuna, at nagsilbing negosyador sa pagitan ng mga kabataang aktibista at ng pamahalaang Marcos.

Patuloy na namuno si Lopez sa unibersidad sa panahon ng Komuna, at nagsilbing negosyador sa pagitan ng mga kabataang aktibista at ng pamahalaang Marcos. Bakit kailangang i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, umabot na sa 23,420 views, 989 likes, at 81 comments ang nasabing kasinungalingan.

Mga detalye

Sa isang video sa YouTube, muling pinaingay ang pahayag ni Juan Ponce Enrile, defense minister at tagapagpatupad ng Martial Law ni Ferdinand E. Marcos, na ginawang bihag ng mga komunista ang dating presidente ng UP na si Salvador Lopez sa kasagsagan ng Diliman Commune noong 1971.

Aniya, “No one could go in and out of the place. Permission from the Commune was required. UP president Salvador Lopez became a virtual prisoner in his university.” (Walang nakakapasok at nakakalabas sa lugar. Kailangan ng permiso mula sa tagapamahala ng Komuna. Naging bihag si UP President Salvador Lopez sa kaniyang sariling unibersidad.)

Kasinungalingan ito.

Patuloy na namuno si Lopez sa unibersidad sa panahon ng Komuna, at nagsilbi rin siya bilang negosyador sa pagitan ng mga kabataang aktibista at ng pamahalaang Marcos. Matatandaang nakasama rin ng dating presidente ng UP ang si Enrile sa isang pagpupulong ng Peace and Order Council ng gobyerno.

Bilang pangulo ng unibersidad, tumindig at nakiisa si Lopez sa mga estudyante laban sa panghihimasok ng mga pulis sa pamantasan. – Rochel Ellen Bernido/Rappler.com

