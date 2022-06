HINDI TOTOO: Mula sa communist party ang mga ulat ng US State Department

Limang dekada nang naglalabas ng "Country Reports on Human Rights Practices" ang US State Department. Isa lamang ang Karapatan sa maraming organisasyon na nag-aambag ng impormasyon at pagsasaliksik, at hindi front ng CPP ang Karapatan.

Buod

Ang sabi-sabi: Nakatuon sa mga paglabag sa karapatang pantao ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga ulat ng US State Department dahil ibinabase nila ang mga ito sa mga ulat ng Karapatan, na panakip lamang ng Communist Party of the Philippines (CPP).

HINDI TOTOO. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang “Hindi Totoo” na una nang ibinigay ng AlterMidya sa kanilang fact check sa sabi-sabing ito. Ang katotohanan: Limang dekada nang naglalabas ng “Country Reports on Human Rights Practices” ang US State Department. Isa lamang ang Karapatan sa maraming organisasyon na nag-aambag ng impormasyon at pagsasaliksik, at hindi front ng CPP ang Karapatan.

Limang dekada nang naglalabas ng “Country Reports on Human Rights Practices” ang US State Department. Isa lamang ang Karapatan sa maraming organisasyon na nag-aambag ng impormasyon at pagsasaliksik, at hindi front ng CPP ang Karapatan. Bakit kailangang i-fact-check: Ipinaskil bilang artikulo ang naturang kasinungalingan sa website ng Sonshine Media Network International, kaya maaaring paniwalaan ito ng mga sumusubaybay sa naturang pahina. Kilala rin ang SMNI sa gawain nitong mang-red tag ng mga kritiko ni Duterte.

Mga detalye

Sa inilathalang artikulo ng SMNI noong Abril 28, pinaratangan nila ang United States State Department na “biased” laban sa administrasyon ni Duterte dahil sa pagtutuon umano nito ng pansin sa mga paglabag sa karapatang pantao ng mga pulis at militar, partikular ang nagaganap na extra judicial killings.

Ang basehan ng sabi-sabi, ayon sa nagpakilalang Jeffrey Celiz, na umano’y dating miyembro ng Communist Party of the Philippines, ay dahil nakabatay ang US report sa ulat ng Karapatan, na aniya ay front ng CPP.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Limang dekada nang naglalabas ang US State Department ng ulat ukol sa kalagayan ng karapatang pantao sa iba’t ibang panig ng mundo, ayon sa “Country Reports on Human Rights Practices for 2021” nito.

Bukod sa ulat sa kalagayan sa Pilipinas, tinutukan din ng report ang iba pang gobyernong nagsasagawa ng hindi makatarungang pagpapakulong, pagpapahirap, at pamamaslang sa mga oposisyon, aktibista, tagapagtanggol ng karapatang pantao, at mamamahayag.

Iba’t ibang institusyon ang pinagmulan ng komprehensibong ulat ukol sa kalagayan sa Pilipinas; isa lamang ang Karapatan sa mga ito. Kabilang sa sources ng report ang Center for Law of Armed Conflict (dating Human Rights Office) ng sandatahang lakas ng Pilipinas, Commission on Human Rights, Amnesty International, Human Rights Watch, Department of Justice, at maging ang mismong Philippine Drug Enforcement Agency.

Hindi rin totoo ang sabi-sabi na panakip lamang ng CPP ang Karapatan. Kinikilala ng US State Department ang Karapatan bilang isang lehitimong non-government organization na nagsusulong ng pagtatanggol sa karapatang-pantao. (BASAHIN: In unique suit, Karapatan says red-tagging a crime against humanity by persecution) – Rochel Ellen Bernido/Rappler.com kasama nina Maez Estrada at Joseph Gloria/AlterMidya

