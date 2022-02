HINDI TOTOO: Bidyo ng pagsuporta ng Iglesia ni Cristo kay Marcos Jr.

Buod

Ang sabi-sabi: Pinapatunayan ng video na nagbigay ng suporta ang Iglesia ni Cristo (INC) sa presidential candidate na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Hindi pa nagpapahayag ang Iglesia ni Cristo kung sino ang kanilang susuportahan sa darating na eleksiyon. Nilinaw din ni Sara Duterte na ang kanilang pagpili sa Philippine Arena, na pag-aari ng INC, bilang venue ng kanilang proclamation rally ni Ferdinand Marcos Jr. ay isang “commercial contract” lamang at hindi isang endorsement.

Bakit kailangan i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 237,800 reactions, 6,015 comments, at 1,500,000 views ang video sa TikTok.

Mga detalye

Isang post ng TikTok user “@zion_cullens” noong Pebrero 9 ang nagpapakita ng video clips na pinalalabas na sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo (INC) ang presidential candidate na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Makikita ang linyang “INC support BBM-SARAH” na nakapatong sa video clip at nakalagay rin sa caption ng nasabing TikTok video.

Ipinakita rin ang ilang clips ng proclamation rally ni Marcos at ng ka-tandem nito na si Sara Duterte, pati na rin ang isang video greeting ni Marcos para sa kaarawan ng INC executive minister na si Eduardo Manalo.

Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang mahigit 237,800 na reaksiyon, 6,015 komento, at 1,500,000 views ang video sa TikTok.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Hindi pa nagpapahayag ang INC sa kanilang website o services kung sino ang ieendoso ng kongregasyon sa darating na eleksiyon. Ang mga nakalagay na clip sa nasabing TikTok video ay hindi rin nagpapatunay na nagdeklara na ang INC ang kanilang suporta kay Marcos.

Nilinaw din ni Sara Duterte na ang kanilang pagpili sa Philippine Arena, na pag-aari ng INC, bilang venue ng kanilang proclamation rally ni Ferdinand Marcos Jr. ay isang “commercial contract” lamang at hindi isang endorsement.

Sinabi naman ng tagapagsalita ni Marcos na si Vic Rodriguez sa isang interview na pinili lamang ng kanilang kampo ang Philippine Arena dahil ito ang pinakamalaking venue na kanilang nakita.

Nauna namang nagpahayag ng suporta para sa tandem sina Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ, The Name Above Every Name (KOJC), at Mike Velarde ng Catholic charismatic group na El Shaddai.

Matatandaan na sinuportahan ng INC si Marcos sa pagtakbo nito sa pagka-bise presidente noong 2016, kung saan siya ay natalo ni Leni Robredo, na ngayon naman ay kalaban niyang muli sa pagkapresidente sa darating na eleksiyon. – Lorenz Pasion/Rappler.com

