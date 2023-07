FACT CHECK: Audio clip mula sa video game pinalabas na mula sa Titan submersible

Ang sabi-sabi: Laman ng isang Facebook video ang huling tunog na nasagap mula sa sumabog na Titan submersible.

Marka: HINDI TOTOO

Bakit kailangang i-fact-check: Ang Facebook video na naglalaman ng sabi-sabi ay inilathala noong Hunyo 29. Sa kasalukuyan, nakakalap na ito ng 373 na komento, 698 shares, at 3,800 na reaksiyon.

Ano ang laman ng video: Ipinakita sa umpisa ng video ang mga clip ng Titan submersible at pinatungan ng tekstong “Huling tunog na [n]asagap sa nawawalang Titan [s]ubmersible.”

Maririnig din sa video ang isang audio clip at transcript nito: “My God! Don’t leave me here. My God! My God, help me!”

Ang totoong pinanggalingan ng tunog: Hindi totoong mula sa sumabog na Titan submersible ang audio clip sa Facebook video. Galing ang nasabing tunog sa fan-made video series na base sa horror video game na Five Nights at Freddy’s. Ang eksaktong tunog na ginamit sa Facebook video ay kinuha mula sa July 11, 2020 video ng YouTube user Squimpus McGrimpus.

Mali rin ang transcript sa kumakalat na Facebook video, na ginamit ang “My God” sa halip na “Michael,” na isang karakter sa naturang horror video game.

Orihinal na video: Ang video clip sa umpisa ng video na tinanggalan ng tunog ay orihinal na galing sa isang TikTok video ng CBC News noong Hunyo 20. Laman ng orihinal na clip ang interview sa isang dating submarine commander ng US Navy, kung saan ipinaliwanag nito ang kahalagahan na mahanap at maiahon agad ang mga pasahero ng noon ay nawawalang submarine dahil sa limitadong supply ng oxygen.

Sumabog na ang nawawalang submersible: Hunyo 22 nang i-anunsiyo ng US Navy na sumabog na ang Titan submersible, na unang napabalitang nawawala noong Hunyo 18. Kasabay nito ay ibinalita ring pumanaw sa nasabing insidente ang limang pasaherong sakay ng sasakyang pandagat.

Hindi ito ang unang beses na may kumalat na maling impormasyon ukol sa Titan. Dati na ring kumalat ang mga litratong galing umano sa sumabog na submersible, ngunit ang mga larawang ito ay galing sa isang ekspedisyon sa Titanic noong 2004. – Ailla Dela Cruz/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.