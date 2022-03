HINDI TOTOO: Bongbong Marcos walang kaso ng human rights sa Amerika

Buod

Ang sabi-sabi: Si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ay walang kaso ng human rights sa Amerika.

KULANG SA KONTEKSTO Ang katotohanan: Si Bongbong at ang kanyang ina na si Imelda Marcos ay hinatulan ng korte sa Amerika ng $350 million contempt judgement dahil sa paglabag ng utos na ipinagbabawal ang paggalaw ng mga ari-arian ng mga Marcos na nakalaan para sa mga human rights victims noong Martial Law.

Bakit kailangan i-fact-check: Sinabi ng senatorial candidate na si Harry Roque sa SMNI Senatorial debates na walang kaso ng human rights violation si Marcos. Humigit isang milyon na ang views ng video na ito sa YouTube channel ng SMNI News.

Mga detalye

Napunta sa Martial Law at EDSA People Power ang usapan sa Senatorial debates ng SMNI at sinuportahan ng kandidato para sa senado na si Harry Roque ang kaniyang kapwa kandidato na si Larry Gadon. Iginiit ni Harry Roque na: “Kung ano man ang nangyari sa nakaraan, inisa-isa ko po ang records, wala pong kaso for human rights violation sa Amerika si Ferdinand Marcos Jr.”

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Ayon sa US Court of Appeals for the Ninth Circuit, kailangan panagutan ni Bongbong at ang kaniyang ina na si Imelda Marcos ang mahigit na $350 million (o mahigit P18 billion; $1 = P51.83) bilang contempt judgement dahil sa pagbawal ng korte na galawin ang kanilang mga ari-arian na nakalaan sa pagbayad sa mga human rights victims ng Martial Law.

Noong November 1995, sa isang class action suit, napagdesisyunan ni Judge Manuel Real at ng hurado na dapat bayaran ng mga Marcos ang 9,539 na biktima ng human rights violations noong Martial Law ng $1.964 billion (o mahigit P101 billion; $1 = P51.83). Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabayad ang mga Marcos. Si Bongbong Marcos, na tumatakbo bilang pangulo, ang kasalukuyang manager ng estate (mga ari-arian) ng kanilang pamilya.

Si Harry Roque ay dating human rights lawyer at isa sa mga nanindigan laban sa historical revisionism ukol sa Martial Law nina Juan Ponce Enrile at Bongbong Marcos noong 2018. Sa kasalukuyan ay kasama si Roque sa senatorial slate ng tandem ni Bongbong at Sara Duterte. – Renzo Arceta/Rappler.com



