Bilang gabay at sukatan ng pagharap sa mga isyu, mahalagang balikan ang simulain, layunin, at ang mga isyung kinakaharap ASEAN at mga kaugnay na bansa

Published 2:54 PM, November 14, 2017

MAYNILA, Pilipinas – Pagkatapos ng ilang araw ng protesta ng mga aktibista, kabikabilang pagtitipon ng mga lider, at pirmahan ng mga kasunduan – pati na ang ilang araw na sikip o kalituhan sa trapik at pagsasara ng mga opisina at eskuwelahan sa Metro Manila at mga karatig-probinsiya – haharap na sa tunay na trabaho ang Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Mahalagang balikan ang simulain, layunin, at ang mga isyung kinakaharap ng mga miyembro at kaugnay na bansa ng ASEAN. Ang mga ito ang magiging gabay at sukatan kung paano haharapin ng mga bansa ang mga isyu ng rehiyon pagkatapos ng 31st ASEAN Summit and Related Summits sa Pilipinas. (BASAHIN: Why you should care about ASEAN integration)

Ano ang ASEAN Summit?

Kabilang sa ASEAN ng Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, at Vietnam. (QUIZ: How well do you know the ASEAN member countries?)

Ayon sa charter nito, nagpupulong dalawang beses kada taon sa isang "summit" ang mga miyembro ng ASEAN upang pag-usapan at gawan ng mga patakaran at desisyon ang mga isyu ng rehiyon. (BASAHIN: LOOK BACK: How ASEAN was formed)

Ika-31 summit na ng ASEAN ang ginanap sa Manila nitong Nobyembre 12-14. Unang irinaos ang ASEAN Summit sa Bali, Indonesia, noong 1976. Nagsimula lamang ang dalawang beses na summit kada taon matapos ang 11th ASEAN Summit noong 2005, nang maipasa ang ASEAN charter. (BASAHIN: Who were ASEAN's 5 founding fathers?)

Idinaraos ang summit sa bansang tagapangulo ng ASEAN – ang Pilipinas ito ngayong 2017. Iilipat ang chairmanship sa Singapore 2018.

Tuwing ASEAN Summit din itinatalaga ang secretary-general ng ASEAN. Sa kasalukuyan, ang posisyon ay hawak ni Le Luong Minh ng Vietnam. Matatapos ang kanyang termino ngayong 2017.

Maliban sa mga miyembrong bansa, dumadalo rin sa summit ang dialogue partners, katulad ng United States, Canada, Australia, New Zealand, China, Japan, at European Union. (LIST: World leaders attending ASEAN 2017 in the Philippines)

Ang 31st ASEAN Summit and Related Summits sa Manila ay dinaluhan ng 11 lider, kabilang sina US President Donald Trump, Japanese Prime Minister Shinzo Abe, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, United Nations Secretary-General Antonio Guterres, at European Council President Donald Tusk.

Mga isyu ng rehiyon

Sa 31st ASEAN Summit and Related Summits, pinag-usapan – o sinubukang pag-usapan – ng mga lider at ministro ang mga sumusunod na isyu:

Ekonomya at kalakalan

Negosyo at pamumuhunan ng pribadong sektor

Terorismo, extremism, at pamimirata

Transnational crime

Sigalot sa South China Sea (West Philippine Sea)

Mga missile ng North Korea

Sustainable development, climate change, disasters

Krisis ng mga Rohingya, paglabag sa karapatang pantao

Sa pagdalo ng Presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump, nanawagan din ang mga grupong makakalikasan na i-ban ang pangulo bilang nag-iisang bansang hindi magsasabatas ng Paris Agreeement para sa pagbabawas ng carbon emissions. (TINGNAN: Activists to burn Trump effigy on day one of ASEAN Summit)

Sa mga lider na dumalo, si Trudeau lamang ng Canada ang nagpahayag kay President Rodrigo Duterte ng pagkabahala ng kanyang bansa tungkol sa extrajudicial killings sa Pilipinas. Libo-libong mahihirap na suspek sa droga ang namatay na sa kamay ng mga bayarang killer at sa mga police operation. – Rappler.com