Ano ang Rome Statute ng International Criminal Court?

Dinidinig ng International Criminal Court ang mga kaso gaya ng genocide, crimes against humanity, war crimes, at crimes of aggression