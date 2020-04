MANILA, Philippines – Ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) ay may programang naglalayong magbigay ng tulong pinansyal sa 18 milyong nangangailangang pamilya sa ilalim ng social amelioration program (SAP) ng Bayanihan to Heal as One Act.

Batay sa mga pahayag ng DSWD, ang 18 milyon ay mga low-income na pamilyang higit na naapektuhan ng enhanced community quarantine (ECQ) sa Luzon at iba pang bahagi ng bansa upang makontrol ang pagkalat ng coronavirus disease (COVID-19).

Sakop ng SAP ang buong bansa.

Ito ang inilabas na proseso ng DSWD upang makatanggap ng tulong mula sa SAP:

Mamamahagi ang inyong lokal na pamahalaan o LGU ng social amelioration card (SAC) forms sa pamamagitan ng “house to house basis” o pagpunta sa bawat kabahayan. Ang puno ng pamilya ang siyang magsusulat ng impormasyon ng pamilya sa SAC form. Siguraduhing kumpletong impormasyon ang nailagay sa form at tiyaking nakasulat ito sa malalaking titik. Dalawang kopya ng SAC form ang dapat lagyan ng impormasyon. Ang isa ay kopya ng LGU, at ang isa naman ay kopya ng inyong pamilya. Ang kaukulang tulong ay ipahahatid ng DSWD at iba pang ahensiya ng gobyerno sa pamamagitan ng inyong lokal na pamahalaan. Babalik ang mga opisyal sa inyong bahay.

Panoorin kung paano ang tamang pag fill-out ng Social Amelioration Card (SAC).



Maagap at Mapagkalingang Serbisyo! #DSWDMayMalasakit pic.twitter.com/YNpgRQkdN2 — Department of Social Welfare and Development (@dswdserves) March 31, 2020

Paano ko malalaman kung kasama ang pamilya ko sa pagtanggap ng SAP?

Kung ang pamilya mo ay benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps), awtomatikong kasama kayo sa bibigyan ng pondo ng SAP at hindi na kailangang magsumite ng SAC form. Ito ay dapat naka-deposit na sa inyong cash card ng 4Ps na maiwi-withdraw sa ATM ng Landbank.

Kung wala pang cash card, maaaring lumapit sa inyong lokal na pamahalaan.

Wala pang naikumpirma ang DSWD na mga ispesipikong hanapbuhay na kasama sa SAP. Ngunit ayon kay House Speaker Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook live noong Abril 1, kasama ang mga sumusunod. Ang lahat ng ito ay dapat manggaling pa rin sa mga pamilyang low-income:

senior citizens

taong may kapansanan o persons with disabilities (PWDs)

buntis o bagong panganak na nagpapasuso

solo parents o nag-iisang magulang

overseas Filipino workers in distress

mga kapus-palad at mamamayang walang tirahan

mga maralitang katutubo

informal workers (halimbawa, drayber ng tricycle, kasambahay, vendors)

Kung ikaw o isang miyembro ng pamilya mo ay kasama sa mga nasa itaas, ihanda ang mga dokumentong magpapatunay na ito ang iyong hanapbuhay o estado – mga ID, lisensya, sertipikasyon ng pagkatanggal sa trabaho, overseas employment certificate, at iba pa.

Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, hindi kasama ang mga pamilyang mayroong isang miyembrong nagtatrabaho sa gobyerno sapagkat patuloy ang pasuweldo sa mga kawani ng pamahalaan.

Magkano dapat ang makuha ng aming pamilya mula sa SAP?

Ang bawat pamilyang kasama sa SAP ay makatatanggap ng P5,000 hanggang P8,000 kada buwan nang dalawang buwan. Nakatakda ang halagang makukuha ng bawat pamilya base sa minimum wage ng rehiyon kung saan nakatira ang pamilya. Ito ang nailabas na listahan mula sa Joint Memorandum Circular No. 1:

Ngunit ayon din sa DSWD, nakabatay pa rin sa kalagayan ng bawat pamilya ang halaga ng kanilang matatanggap.

“Ang SAC form ay isang validation tool lamang na naglalayong makita kung sino ang higit na nangangailangan ng madaliang ayuda. Ang lahat po ay nilalayon naming makatanggap ng social amelioration program, subalit ang pamamahagi ay naaayon sa nibel ng pangangailangan,” ayon sa DSWD.

Kung higit pa sa isang pamilya kaming nakatira sa iisang bahay, ilan ang makatatanggap ng pondo?

Ayon kay Dumlao, pamilya ang unit of assistance ng makatatanggap ng ayuda at hindi pisikal na bahay. Kung halimbawa, 3 pamilya ang nakatira sa iisang bahay, 3 SAC form ang dapat makuha ng bahay na iyon.

Kami ay nakatira sa malayo o mabunduking lugar at mahirap puntahan ang aming barangay hall. Paano ako magfi-fill up ng SAC form o kaya makatatanggap ng ayuda?

Base sa prosesong inilabas ng DSWD, ang mga opisyales ng LGU ang pupunta sa inyong tahanan upang mamigay ng SAC form. Nairekomenda na rin ni DSWD Secretary Rolando Bautista na sa mga ganitong kaso, pagka umikot na ang mga opisyales upang mamigay ng form ay doon na rin magbibigay ng ayuda. Ang mahalaga raw ay mayroong dokumentasyon ng inyong pagtanggap ng pera.

Wala pang dumarating na opisyales ng barangay sa bahay namin para sa SAC form.

Ayon kay Dumlao, ang lahat ng LGU sa buong bansa ay nakatanggap na ng SAC forms. Dapat na itong umiikot sa inyong tahanan. Kung hindi man, makipag-ugnayan o tumungo sa inyong barangay hall at maghanap ng SAC form. Mag-ingat at mag-obserba ng physical distancing kapag lumalabas ng bahay.

Kulang ang aming nakuhang pera mula sa LGU – pinagdududahan ko ang barangay sa pagbigay sa amin ng ayuda. Ano'ng puwede kong gawin?

Maaaring tumawag sa hotline ng DSWD na 8-951-2803. Sinabi ng DSWD na kakasuhan ang mga lokal na opisyal na nanloloko pagdating sa bigayan ng ayuda mula sa SAP.

Limitado ang mga SAC forms na mayroon ang barangay namin. Paano ito?

Hindi pa nagpapaliwanag ang DSWD ukol sa mga ganitong kaso ng “quota system” – kung saan may limitadong forms lamang sa isang LGU – na di umano’y nagaganap sa iba’t ibang lugar. Sa ngayon ay sinabi pa lamang ni Dumlao na bawal ipakopya o photocopy ang mga SAC forms.

Sinabi ni Cayetano sa kanyang Facebook live na kapag kumulang ang mga SAC sa isang lugar ay ibabalik dapat ng LGU sa nibel ng nasyonal na pamahalaan upang patunayang mayroon pang dapat isama sa programa.

“Bago pa umikot ang forms [sa] bawat municipal at city, i-inform na sila na in accordance with government statistics kung ilang households ang nasa kanila. Kung halimbawa, sa Taguig, sasabihin nila 100,000 households ang bibigyan. And then ang nakita namin ang qualified ay 110,000, babalikan namin ang national – paano ang 10,000? Ito ang proof na kasama sila,” ayon kay Cayetano.

Nairekomenda na rin niyang gawing mas simple ang SAC at bawasan ang tinatawag na “red tape” upang mapabilis ang proseso ng pagbibigay ng tulong.

“Let me make it clear na nagkakaisa kami ng DSWD na walang red tape... ‘Yung hangarin nga is that mabilisan ito at magawa kaagad. So siguro doon sa iba na nakapagsalita ng malabo, matagal, etcetera, that’s based on ‘yung pagpapalit-palit ng guidelines, kasi it’s the first time na may ganito kalaking programa na P100 billion a month halos, for 18 million Filipino families,” ani Cayetano. – Rappler.com