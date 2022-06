HINDI TOTOO: Walang ulat tungkol sa bagong Dr. Jose Fabella Memorial Hospital

Buod

Ang sabi-sabi: Walang balitang inilabas ang media tungkol sa bagong Dr. Jose Fabella Memorial Hospital.

Walang balitang inilabas ang media tungkol sa bagong Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: May mga balitang inilabas ang media noong Mayo 2022 tungkol sa inagurasyon ng nasabing ospital.

May mga balitang inilabas ang media noong Mayo 2022 tungkol sa inagurasyon ng nasabing ospital. Bakit kailangang i-fact-check: Ang sabi-sabi na ito ay makikita sa isang post noong Hunyo 9 sa Facebook page na “Daily Duterte.” Nang isinulat ang fact-check na ito, mayroon nang 14,000 na nagbigay ng reaksiyon, 1,000 na nagkomento, at 3,200 na nagbahagi ng nasabing kasinungalingan.

Mga detalye

Sa isang post noong Hunyo 9 sa Facebook page na “Daily Duterte,” sinabi na walang balitang inilabas ang media tungkol sa bagong Dr. Jose Fabella Memorial Hospital.

Ayon sa naturang post: “Batid ito ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kayat (sic) walang news report, pinagawa niyang gusali ay makabago at maraming silid upang makayanan ang dami ng nanganganak.”

Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang mga 14,000 na reaksiyon, 1,000 na komento, at 3,200 na share ang post.

Hindi totoo na walang balitang inilabas ang media tungkol sa bagong Dr. Jose Fabella Memorial Hospital.

Ibinalita ang inagurasyon ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, na naganap noong Mayo 4, sa website ng mga mainstream media outlet na ABS-CBN News at GMA News noong Mayo 4, Philstar.com noong Mayo 5, at The Manila Times at Daily Tribune noong Mayo 6.

May mga balita rin mula sa mga website ng mga government media outlet tungkol sa inagurasyon ng nasabing ospital: Philippine News Agency (PNA) at Presidential Communications Operations Office (PCOO).

Noon pang 2017, iniulat na ng Rappler ang pahina sa Facebook na “Daily Duterte” bilang tagapagpakalat ng disimpormasyon at propaganda. (BASAHIN: Blogger-propagandists, the new crisis managers) . – Percival Bueser/Rappler.com



Si Percival Bueser ay nagtapos bilang volunteer ng fact-checking mentorship program ng Rappler. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor.

