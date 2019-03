Ang mga residenteng apektado ay walang magawa kundi maghanap ng paraan upang makaipon ng tubig na gagamitin sa araw-araw. Paano tayo dumating sa puntong ito?

Published 6:29 PM, March 20, 2019

MANILA, Philippines – Ang Metro Manila ay kasalukuyang dumaranas ng isang malalang water crisis simula pa noong nakaraang linggo.

Ang mga apektadong residente ay walang magawa kundi maghanap ng paraan upang makaipon ng tubig na gagamitin sa araw-araw: magtiis sa mahabang pila at abangan ang trak ng bumbero, gumising nang maaga para makaipon ng tubig, o kaya'y sumalok na lamang sa swimming pool.

Paano nga ba tayo dumating sa puntong ito? Sino ang dapat managot? (READ: Manila Water’s supply crisis: What we know so far)

Sa podcast na ito, hihimayin ng business reporter na si Ralf Rivas at researcher-writer na si Jodesz Gavilan ang isyu tungkol sa krisis ng tubig, kung may paraan ba para maiwasan ito, at kung ano ang mga dapat abangang development sa susunod na mga araw. – Rappler.com