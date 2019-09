MANILA, Philippines – Inabandona man ni Interior Secretary Eduardo Año ang pagbuhay sa anti-subversion law, gusto pa rin niyang ma-criminalize ang pagiging miyembro ng Communist Party of the Philippines (CPP).

Mangyayari ito kung maipapasa ang batas na gustong ipanukala ni Año sa Kongreso para malabanan ang CPP at iba pang diumano'y front organizations nito.

Ngunit maraming grupo ang tumutuligsa sa balak na ito dahil, ayon sa kanila, maaari itong magamit sa war on dissent o paghabol sa mga kritiko ng pamahalaan. (READ: Creating a Marcos? Reviving the anti-subversion law under Duterte)

Sa podcast na ito, pag-uusapan ng police reporter na si Rambo Talabong at researcher-writer Jodesz Gavilan ang iba't ibang isyung nakapalibot sa pagsugpo sa mga komunista, ano ang balak gawin ng gobyerno, ano ang implikasyon sa karapatang-pantao ng mga mamamayan kung ituturing na krimen ang pagiging komunista, at ano ang mga problemang maaaring umusbong mula rito.

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay isang podcast series ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

Top photo by Alecs Ongcal/Rappler

