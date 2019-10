(Subscribe to Rappler podcasts on iTunes and Spotify)

MANILA, Philippines – Bumaba sa puwesto si Philippine National Police (PNP) chief General Oscar Albayalde sa kalagitnaan ng kontrobersiya tungkol sa ninja cops.

Ang mga ninja cops di umano ay mga pulis na sangkot sa ilegal na droga. Ang isyung ito ang naging focus sa sunud-sunod na hearings sa good conduct time allowance (GCTA) law at kontrobersiya sa ilalim ng Bureau of Corrections.

Sa podcast na ito, pag-uusapan nila researcher-writer Jodesz Gavilan, police reporter na si Rambo Talabong, at Senate reporter Aika Rey ang isyu ng ninja cops, ang mga alegasyon laban kay Albayalde, at ang implikasyon nito sa kampanya ni President Rodrigo Duterte laban sa ilegal na droga.

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay isang podcast series ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

