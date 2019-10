(Subscribe to Rappler podcasts on iTunes and Spotify)

MANILA, Philippines – Inanunsyo ng Department of Health ang polio outbreak sa Pilipinas pagkaraan ng 19 taon na pagiging polio-free.



Isang bata ang naiulat na may polio sa Lanao del Sur, ayon sa DOH noong Setyembre. Huling naitala ang isang kaso ng polio sa Pilipinas noong 1993 habang naideklara ang bansang polio-free noong 2000.

Ang latest outbreak ay nangyari sa kalagitnaan ng sinasabing pagbaba ng mga nagpapabakuna o vaccine coverage sa Pilipinas.

Sa podcast na ito, pag-uusapan nila researcher-writer Jodesz Gavilan at health reporter Janelle Paris ang halaga ng pagbabakuna, kung paano napunta ang Pilipinas sa sitwasyong ito, at kung ano ang dapat gawin ng gobyerno at publiko.

Paano na nga ba gumagana ang bakuna? Pakinggan sa podcast.

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay isang podcast series ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

