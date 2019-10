MANILA, Philippines – Makaraan ng 3 taon, naglabas ng update ang Supreme Court ukol sa electoral protest ni Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr laban kay Vice President Leni Robredo.

Ayon sa report na inilabas noong October 15, lumaki pa ang lamang ni Robredo laban kay Marcos pagkatapos ng recount sa 3 pilot provinces. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kaso at kontrobersiya. (DOCUMENT: SC asks Robredo, Marcos to comment on recount of votes in VP protest)

Sa podcast na ito, pag-uusapan nila researcher-writer Jodesz Gavilan, justice reporter Lian Buan, election reporter Sofia Tomacruz, at House reporter Mara Cepeda ang status ng protesta, ano ang laman ng report, at ano ang dapat abangan sa mga susunod na buwan o taon.

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay isang podcast series ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

Pakinggan ang iba pang episodes ng Newsbreak: Beyond the Stories: